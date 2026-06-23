Ünlü sunucunun annesi kayıplara karışmıştı! Gönderilen son mesaj soruşturmayı değiştirdi

ABD'nin gündeminden düşmeyen Nancy Guthrie vakasında soruşturmayı derinleştiren yeni bir gelişme ortaya çıktı. Ünlü televizyon sunucusu Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie'nin kaybolmasının ardından aileye gönderildiği belirtilen ikinci mesaj, olayın seyrine ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Nancy Guthrie, 31 Ocak akşamı ailesiyle bir araya geldiği yemeğin ardından evine dönmüş, ancak o geceden sonra kendisine bir daha ulaşılamamıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, yaşlı kadının evinin verandasında kan izlerine rastlanırken yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda söz konusu kanın Nancy Guthrie'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de mercek altına aldı. İncelemeler sırasında evin yakınlarında yüzünü gizleyen maskeli bir kişinin görüldüğü belirlendi. Bu bulgu, yetkililerin olayın olası bir kaçırma vakası olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.

KORKUTAN MESAJ

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, Nancy Guthrie'nin ortadan kaybolmasının ardından ailesine iki ayrı not gönderildi. İlk mesajda, yaşlı kadının serbest bırakılması karşılığında milyonlarca dolar değerinde Bitcoin talep edildiği öne sürüldü.

Ancak 6 Şubat tarihinde gönderildiği belirtilen ikinci mesajda herhangi bir fidye isteğine yer verilmedi. Bunun yerine Nancy Guthrie'nin öldüğü iddia edildi. Mesajda ölümün kasıtlı olmadığı savunulurken, aileden özür dilendiği de belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Arizona'daki Pima County Şerif Ofisi, gönderilen notların içeriği hakkında ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçınırken, soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini duyurdu. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da çalışmalara destek verdiği bildirildi.

Öte yandan güvenlik güçleri, olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek bilgilerin ortaya çıkması amacıyla daha önce ev çevresinde görülen maskeli kişiye ait güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

TRUMP DEVREYE GİRDİ

Savannah Guthrie ve kardeşleri soruşturmanın ilk günlerinde yayımladıkları bir videoyla kaçıran kişi ya da kişilere çağrıda bulunmuş; aile, annelerinin sağ salim geri dönmesi için fidye ödemeye hazır olduklarını açıklayarak serbest bırakılmasını talep etmişlerdi.

Vaka ülke genelinde geniş yankı uyandırırken, ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada Nancy Guthrie'nin ölü bulunması halinde sorumlular hakkında idam cezası talep edilmesi gerektiğini söylemişti.

Aylar geçmesine rağmen Nancy Guthrie'nin akıbeti konusunda kesin bir sonuca ulaşılamazken, yetkililer eldeki tüm delillerin değerlendirildiğini ve soruşturmanın her ihtimal göz önünde bulundurularak sürdürüldüğünü belirtiyor.