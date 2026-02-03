84 yaşındaki kadının gizemli kaybı! Evinden kendi mi çıktı, yatağından mı alındı?

NBC kanalında yayınlanan "Today" adlı programla tanınan 54 yaşındaki ünlü Amerikalı sunucu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie, Arizona’da yalnız yaşadığı evinden esrarengiz bir şekilde kayboldu. Olayın geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana geldiği tahmin ediliyor. Ailenin kayıp ilanı vererek polise başvurmasının ardından Nancy’den henüz bir haber alınamadı.

EVİ SUÇ MAHALLİ İLAN EDİLDİ

Nancy Guthrie’nin yaşadığı Pima County’nin yerel güvenlik yetkilileri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. 84 yaşındaki kadının aniden ve şüpheli şekilde ortadan kaybolması üzerine derinleştirilen soruşturmada, yetkililer bunun sıradan bir kayıp vakası olmadığı görüşü üzerinde duruyor.

Güvenlik yetkilileri ilk incelemenin ardından Nancy’nin yaşadığı evi ve bölgeyi "suç mahalli" olarak belirledi. Polisin teorisine göre; Nancy evinden kendi isteğiyle çıkmadı. Soruşturmada öne çıkan en güçlü olasılık, Nancy Guthrie’nin evinden, hatta uyuduğu sırada kaçırılmış olabileceği yönünde.

"50 METRE BİLE YÜRÜYEMEZDİ KAÇIRILDIĞINA İNANIYORUM"

Gelişmeler üzerine çalışma planlarını iptal eden Savannah Guthrie, annesinin yalnız yaşarken kaybolduğu Arizona’ya gitti. Pima County Şerifi Chris Nanos, Nancy’nin kaybolmasıyla ilgili "Bunlara olası bir kaçırılma ve rehin alınma da dahil" diyerek bütün olasılıkları değerlendirdiklerini kaydetti.

Mesleğinde 50 yıldan fazla tecrübesi olduğunu vurgulayan Şerif Nanos, CNN kanalına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"80'li yaşlarının ortalarında, çeşitli rahatsızlıkları bulunan bir kadın 50 metre bile yürüyemezdi. Olay yeriyle ilgili bana anlatılanlar, bunun sadece kayıp bir kişiden daha fazlası olduğuna inanmama neden oldu."

Nanos, Nancy'nin kaçırıldığına dair bir öngörüsü olduğunu, kadının hala hayatta olmasını umduklarını ancak "zamanın çok önemli olduğunu" belirtti.

CUMARTESİ AKŞAMI EVİNE BIRAKILDI, PAZAR KİLİSEYE GİTMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre Nancy Guthrie en son geçtiğimiz cumartesi gecesi saat 21:30 sularında ailesiyle yediği akşam yemeğinin ardından Catalina Foothills'teki evine bırakıldı. O saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Olay, Nancy Guthrie’nin pazar günü rutin olarak gittiği bölge kilisesine gitmemesi üzerine ortaya çıktı. Durumun fark edilmesiyle aile kayıp ilanı verdi.

Güvenlik güçleri olayı bir "suç" kapsamında değerlendirdiklerini açıkladı. Şerif Chris Nanos düzenlediği basın toplantısında, "Olay yerini inceledik ve sonuçta Nancy'nin yaşadığı yerin gerçek bir suç mahalli olduğunu belirledik. Bulunması konusunda halkın yardımını istiyoruz" çağrısında bulundu.

İLAÇLARI EVDE KALDI: ÜNLÜ SUNUCU OLİMPİYAT PROGRAMINI İPTAL EDEBİLİR

Şerif Nanos, 50 yıllık mesleki içgüdülerinin kendisine ortada bir kaçırılma ya da rehin alınma olayı olduğunu gösterdiğini yineledi. Nanos, Nancy'nin fiziksel sınırlamaları olan bir kadın olduğunu, evinden yalnız başına ayrılmasının veya öylece ortadan kaybolmasının mümkün olmadığını, olayda belirgin bir şüphe bulunduğunu ekledi.

Ayrıca güvenlik güçleri, Nancy Guthrie'nin hayatta kalmasına yardımcı olan ilaçları düzenli kullandığını, bu ilaçların alınamamasının durumu kritik hale getirdiğini tespit etti.

Guthrie ailesi ve Savannah Guthrie, Nancy’nin bir an önce bulunması için güvenlik güçleriyle işbirliği içine girdi. NBC’de yayınlanacak olan 2026 Kış Olimpiyatları açılış törenini sunması beklenen Guthrie’nin, bu programı büyük olasılıkla iptal edeceği belirtildi. Savannah Guthrie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesi Nancy’nin inancı tam bir kadın olduğunu belirterek onun için dua istedi.