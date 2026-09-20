Ukrayna'dan Moskova'ya 'daha önce benzeri görülmemiş' İHA saldırısı!

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, Moskova Petrol Rafinerisi'nin hasar gördüğü bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca başkente yönelen Ukrayna'ya ait İHA'ları etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Sobyanin, İHA saldırıları sırasında Moskova Petrol Rafinerisi'nin zarar gördüğünü açıkladı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Saldırıda bir İHA’nın Orehovoy Bulvarı bölgesindeki bir binaya isabet ettiği bilgisini de aktardı.

"SEÇİMLERİ SEKTEYE UĞRATMAK AMACIYLA PLANLANMIŞTI"

Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdiğini söyleyen Sobyanin, şu ifadeleri kullandı:

"Dünden bu yana, 450’si Moskova'ya yaklaşan dahil olmak üzere tüm bölgelerde 1600’den fazla İHA düşürüldü. Daha önce benzeri görülmemiş bu saldırı, açıkça seçimleri sekteye uğratmak amacıyla planlanmıştı. Düşman bu girişiminde başarısız oldu."

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova bölgesinin gece saatlerinde geniş kapsamlı bir İHA saldırısının hedefi olduğunu belirtti.

400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Vorobyev, hava savunma sistemlerinin yerel saatle 03.00 ile 05.00 arasında 17 ilçede toplam 249 İHA'yı düşürdüğünü veya etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Ramenskoye ilçesinde ise bir İHA'nın 21 katlı apartmanın çatısında yangına neden olduğunu belirten Vorobyev, olayın ardından aralarında 70 çocuğun da bulunduğu 400 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

"44 YAŞINDA BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ"

Vorobyev, Sofyino ilçesinde bir İHA’nın üç katlı bir binaya çarptığını söyleyerek, "Ne yazık ki, 44 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı ve gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapılıyor." dedi.

İHA saldırılarının devam ettiğini belirten Vorobyev, başka ilçelerde de binaların hasar aldığını söyledi.

GEÇİCİ UÇUŞ KISITLAMALARI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) ise yaptığı açıklamada, Moskova’daki Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışına yönelik geçici kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. (AA)