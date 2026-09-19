Trump, Rusya ve İran’a yönelik yeni yaptırımları imzaladı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin ardından Trump’ın onayına sunulan “Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran Yaptırımları Yasası”na ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Trump’ın söz konusu tasarıyı imzalayarak yasalaştırdığı belirtildi.

RUSYA’DAN ENERJİ ALAN ÜLKELERE TARİFE

Yasa kapsamında Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.

Düzenleme ayrıca Rus ham petrolü ve doğal gazını en fazla satın alan ülkelere gümrük tarifeleri getirilmesini içeriyor. Böylece Rusya’nın enerji ihracatından elde ettiği geliri azaltmaya yönelik yeni ekonomik tedbirler uygulanması hedefleniyor.

TASARI KONGRE’DEN GEÇTİ

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, İsrail’e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz’da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın hazırlanmasına öncülük ettiği tasarı üzerinde uzlaşmıştı.

Tasarı 7 Ağustos’ta Senatoda kabul edilmiş, 17 Eylül’de ise Temsilciler Meclisinden geçerek Trump’ın onayına sunulmuştu. Trump’ın imzasıyla düzenleme yasalaştı.

(AA)