Trump'ın düğününü Putin'in yakını Rus oligark yapmış

Donald Trump Jr. ve eşi Bettina Trump, mayıs ayında düzenlenen düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark Umar Kremlev tarafından karşılandığını açıkladı.

Bettina Trump'ın sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yaptığı ortak açıklamada, Kremlev'in “yakın bir dostları” olduğu belirtilerek düğünün ardından düzenlenen iki gecelik kutlamalara ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Açıklamada Kremlev'in desteğinin “olağanüstü cömert bir düğün hediyesi” olduğu savunularak, “Bunun için o zaman da minnettardık, bugün de öyleyiz” ifadeleri kullanıldı.

“BAZEN BİR DÜĞÜN HEDİYESİ YALNIZCA BİR DÜĞÜN HEDİYESİDİR”

Trump çifti, Kremlev ile ilişkilerinin siyasi bir motivasyona dayanmadığını savundu.

Açıklamada, “Dostluk siyasi bir motivasyon gerektirmez. Cömertlik de otomatik olarak bir gündem taşımaz. Bazen bir düğün hediyesi yalnızca bir düğün hediyesidir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kar amacı gütmeyen araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, aynı gün yayımladığı haberinde Kremlev'in üç gün süren kutlamaların yüz binlerce dolarlık masrafını karşıladığını öne sürdü.

KREMLEV'İN PUTİN'E YAKINLIĞI TARTIŞMA KONUSU

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı olan Umar Kremlev, kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından “Dostluk Nişanı” ile ödüllendirilmişti.

Donald Trump Jr. ise daha önce de Rusya bağlantıları nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

2016 ABD başkanlık seçimleri sırasında Trump Jr.'ın Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile New York'taki Trump Tower'da yaptığı görüşme, Trump seçim kampanyasının Rusya'nın seçimlere müdahale girişimleriyle koordinasyon içinde olup olmadığını inceleyen federal ve Kongre soruşturmalarının odak noktalarından biri olmuştu.