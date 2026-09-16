Avrupa Ukrayna ile yakınlaşırsa Rusya'nın tavrı net: Savaş ilanıdır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlik göndermesi durumunda bunun Rusya tarafından “savaş ilanı” olarak değerlendirileceğini söyledi. Lavrov, Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduklarını ancak büyük beklentileri bulunmadığını belirtti.

“MÜZAKERELERDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİK”

Lavrov, Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali’nde yaptığı konuşmada Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda karşı taraftan gelecek teklifleri bekleyeceklerini belirten Lavrov, “Ancak büyük beklentilerimiz yok. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik” dedi.

Lavrov, görüşmelerin taraflar için uygun herhangi bir ülkede gerçekleştirilebileceğini ifade ederek Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

ABD İLE TEMASLARIN SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

ABD ile temas halinde olduklarını aktaran Lavrov, Washington’un ikili diyaloğun yeniden başlatılmasını önerdiğini belirtti.

Lavrov, “Amerikalı meslektaşlarımız ikili diyaloğu yeniden başlatmayı teklif ediyor. Biz ayrıca temasları sürdürüyoruz. Ancak kapsamlı bir diyalog için ilişkilerin iyileştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BU, DOĞRUDAN SAVAŞ İLANI ANLAMINA GELECEK”

Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlik konuşlandırma planlarına da değinen Lavrov, böyle bir adımın Rusya açısından doğrudan savaş ilanı olarak değerlendirileceğini savundu.

Lavrov, “Bu, Avrupa'nın hibrit değil, doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek” dedi.

Avrupa ülkeleriyle Rusya’nın güvenliğine ilişkin konularda herhangi bir anlaşma yapmayacaklarını belirten Lavrov, “Avrupa ülkelerinden biri bizimle ciddi diyalog kurmak istediğinde dinleyeceğiz, ancak kucağa atlamayacağız” ifadelerini kullandı.