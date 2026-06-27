Uçuşta kavga çıktı, yolcu kelepçelenmiş halde ölü bulundu

İngiltere’ye gitmek üzere Güney Kıbrıs Rus Yönetimi’nden havalanan bir yolcu uçağı, havada yaşanan şiddetli bir kavga nedeniyle adeta kabusa döndü.

İddiaya göre 35 yaşındaki üç çocuk babası Callum Kerr, uçuş sırasında kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Kabin ekibinin müdahalesiyle kadının başka bir koltuğa alınmasının ardından gerginlik daha da arttı.

YOLCULARA SALDIRDI

Görgü tanıkları, yolcunun kısa süre sonra başka bir yolcuya kafa attığını ve kabin ekibine de saldırgan tavırlar sergilediğini öne sürdü. Olayın büyümesi üzerine diğer yolcular ve mürettebat, şahsı uçağın arka bölümünde etkisiz hale getirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine uçak Manchester Havalimanı’na iniş yapar yapmaz polis ekipleri uçağa girdi. Yetkililer, yolcunun kelepçelenmiş halde bilincinin kapalı olduğunu tespit etti.

Hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, uçakta bulunan kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Olayın nasıl gerçekleştiği ve ölüm nedeninin netleştirilmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.