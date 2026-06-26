528 metrelik dev gökdelende panik! Küçük uçak binaya çarptı

Çin’in başkenti Pekin, gökyüzünde yaşanan sıra dışı bir kazayla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre küçük bir uçak, şehrin en yüksek yapısı olarak bilinen CITIC Tower’a çarparak düştü.

İngiliz basın kuruluşu The Sun’ın aktardığı haberde, çarpmanın etkisiyle 109 katlı ve 528 metre yüksekliğindeki gökdelende en az iki pencerenin zarar gördüğü ifade edildi. Olayın ardından bölgeden gelen görüntülerde, uçaktan kopan parçaların yere savrulduğu görüldü.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Reuters’ın geçtiği bilgilere göre, güvenlik güçleri ve yerel otoriteler olay sonrası hızlı şekilde harekete geçti. CITIC Tower çevresine ulaşımı sağlayan bazı yollar tedbir amacıyla kapatıldı ve bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çarpışmanın etkisiyle oluşan panik dikkat çekerken, olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Pekin’in finans ve iş merkezinde yer alan CITIC Tower, şehrin siluetini belirleyen en yüksek gökdelen olarak biliniyor ve kritik bir ticaret bölgesinde bulunuyor. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma ise sürüyor. (DHA)