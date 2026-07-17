UCM Başsavcısı hakkındaki cinsel istismar iddiaları büyüyor! İki kadın yaşadıklarını tek tek anlattı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında cinsel istismar iddialarında yeni bir gelişme yaşandı. Khan'ı cinsel istismarla suçlayan iki kadın, CNN'e verdikleri röportajlarda ilk kez yaşadıklarını kamuoyu önünde anlattı.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Khan'ın eski özel asistanı olan ve kimliği yalnızca "Sarah" olarak açıklanan UCM çalışanı, başsavcının kendisine yönelik davranışlarının zamanla giderek ağırlaştığını öne sürdü. Resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'da Khan'ın otel odasına geldiğini iddia eden Sarah, uyuyor gibi yaptığı sırada fiziksel tacize uğradığını anlattı.

Bir diğer kadın ise kimliğini gizleyerek "Patricia" takma adıyla konuştu. Khan'ın kariyerinin önceki dönemlerinde stajyer olarak yanında çalıştığını belirten Patricia, 2009 yılında evinde çalışmak zorunda kaldığını ve bu süreçte sürekli cinsel tacize maruz bırakıldığını iddia etti.

KHAN İDDİALARI REDDETTİ

Karim Khan'ın avukatları ise suçlamaların yeni olmadığını belirterek tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. Savunma tarafı, yürütülen disiplin sürecinin siyasi saiklerle ilerlediğini ve usule aykırı olduğunu savundu.

İddialar, UCM açısından kritik bir dönemde gündeme geldi. Mahkemenin 125 üye ülkesi, gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda Karim Khan'ın görevden alınıp alınmayacağı konusunda oylama yapacak. UCM'nin yönetim organı geçen ay, Sarah'nın şikayetiyle bağlantılı olarak Khan'ın "ciddi görevi kötüye kullanma" eyleminde bulunduğu sonucuna vararak başsavcıyı geçici olarak görevden uzaklaştırmış ve nihai kararı üye devletlere bırakmıştı.

SİYASİ NEDENLERİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Daha önce Khan'ın avukatları, şikayetlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle yürütülen bir karalama kampanyasının parçası olabileceğini öne sürmüştü. Ancak soruşturma kapsamında incelenen belgelerde, Sarah'nın herhangi bir devlet ya da istihbarat örgütü adına hareket ettiğine dair kanıt bulunmadığı belirtildi. Sarah ise röportajında, "Şikayetim tamamen bana yaşatılanlarla ilgiliydi, başka hiçbir nedenle değil" ifadelerini kullandı.