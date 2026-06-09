Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde deprem! Başsavcı "cinsel istismar" iddiasıyla görevden alındı

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde uzun süredir perde arkasında devam eden kriz, Pazartesi akşamı yapılan resmi açıklamayla yeni bir aşamaya taşındı. Mahkemenin yürütme organı, Başsavcı Karim Khan hakkında yürütülen disiplin süreci kapsamında geçici görevden uzaklaştırma kararı alındığını duyurdu.

Kararın, Khan’a yöneltilen cinsel istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın seyriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Mahkeme yönetimi, sürecin henüz nihai bir hüküm içermediğini özellikle vurguladı.

KRİTİK OYLAMA SÜRECİ

The Guardian’ın ulaştığı gizli bir belgeye göre, UCM’nin 21 üyeden oluşan yönetim komitesi, söz konusu iddiaların “ciddi görev kötüye kullanımı” kapsamında değerlendirilebileceğine dair nitelikli çoğunlukla görüş bildirdi. Bu adım, dosyanın doğrudan mahkemenin 125 üye devletine taşınmasının önünü açtı.

Bu gelişme, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde oldukça nadir görülen bir prosedür olarak değerlendiriliyor. Sürecin ilerleyen aşamasında üye devletlerin, Khan’ın görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin kritik bir oylama yapması bekleniyor.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İddialar ilk kez 2024 yılında gündeme gelmiş ve mahkemenin savcılık biriminde ciddi iç gerilimlere yol açmıştı. Şikâyetlerin, Lahey’de görev yapan bir kadın çalışan tarafından dile getirildiği ve Khan’ın uzun süreli “zorlayıcı ve rızaya dayalı olmayan davranışlarda bulunduğu” öne sürülmüştü. İddialara göre bu davranışların bazıları iş seyahatleri sırasında otel odalarında, ofis ortamında ve özel alanlarda gerçekleşti.

Khan ise daha önce yaptığı açıklamalarda tüm suçlamaları kesin bir dille reddetmiş; avukatları, müvekkillerinin görevini kötüye kullanmadığını, herhangi bir taciz ya da zorlayıcı davranışta bulunmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

ÜYE DEVLETLERİN KARARI BEKLENİYOR

Mahkeme yönetimi, kararın Birleşmiş Milletler denetim raporları, bağımsız uzman değerlendirmeleri ve tarafların sunduğu yazılı beyanlar doğrultusunda alındığını açıkladı.

Sürecin bundan sonraki aşaması, üye devletlerin vereceği kararlarla şekillenecek. Olası bir oylama, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde emsal niteliğinde bir sonuç doğurabilir ve kurumun en üst savcılık makamında köklü bir değişikliğe yol açabilir.