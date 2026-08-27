Uçakla gelen sivrisinekler 2 can aldı

Almanya’nın en yoğun hava trafiğine sahip merkezi olan Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma vakaları tespit edildi. İlk olarak Temmuz ayında kayıtlara geçen salgında toplam altı personelin enfekte olduğu, bu kişilerden ikisinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

ENFEKSİYONUN KAYNAĞI: UÇAKLARLA GELEN SİVRİSİNEKLER

Halk Sağlığı Departmanı tarafından yürütülen incelemelerde, hastalığın bölgeye uçaklarla taşınan sivrisinekler vasıtasıyla bulaştığı tespit edildi. Yetkililer, sıtmanın insandan insana doğrudan bulaşma özelliği taşımadığını belirterek Frankfurt genelindeki yerel halk için risk seviyesinin oldukça düşük olduğunu kaydetti.

GEÇ TEŞHİS RİSKİ ARTIRIYOR

Almanya'nın halk sağlığı alanındaki yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü tarafından yayımlanan epidemiyolojik raporda, enfekte olan personelin yakın zamanda yurt dışı seyahat geçmişi bulunmadığına dikkat çekildi. Raporda, seyahat öyküsü olmayan kişilerde sıtma şüphesinin akla geç gelmesi sebebiyle tanı sürecinin uzayabileceği ve geç teşhisin hastalığın seyrini ağırlaştırabileceği vurgulandı.

HAVALİMANINDA ALINAN TEDBİRLER VE İNCELEME SÜRECİ

Havalimanı işletmecisi Fraport sözcüsü, personele yönelik kapsamlı bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını ve herhangi bir semptom ya da şüphe durumunda gecikmeden hekime başvurulması talimatı verildiğini ifade etti.

Tesis geneline özel sinek tuzakları yerleştirildi.





Yakalanan sivrisinek örnekleri laboratuvarlarda incelemeye alındı.





İnceleme ve test süreçlerinin tamamlanmasının birkaç haftayı bulacağı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sıtma, ağırlıklı olarak tropikal iklim kuşağında görülen, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir enfeksiyon olmasına rağmen erken müdahale edilmediği durumlarda hayati risk taşıyor.