Hantavirüs'ten sonra salgın: 30 kişi öldü acil yardım çağrısı yapıldı

Sudan'ın Batı Kordofan eyaletine bağlı Vad Banda ve En-Nehud bölgeleri ile çevredeki köylerde kolera salgını etkisini artırıyor. Dar Hamar Acil Durum Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'dan bu yana bölgede salgın görülmeye başlandı.

800 VAKA, 30 ÖLÜM

Açıklamada, köylerde 800 kolera vakasının tespit edildiği ve salgın nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgedeki sağlık altyapısının yetersiz olması nedeniyle salgının daha da yayılma riski bulunuyor.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Dar Hamar Acil Durum Odası, insani yardım kuruluşları ve sağlık yetkililerine ilaç, serum ve tıbbi malzeme desteği sağlanması için acil müdahale çağrısı yaptı. Yetkililer, salgının kontrol altına alınabilmesi için uluslararası yardımın önemine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Sudan Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Batı ve Kuzey Kordofan eyaletlerinde 127 kişinin hayatını kaybettiğini ve 911 kolera vakasının kayıtlara geçtiğini duyurmuştu. Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

(AA)