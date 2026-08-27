Trump’tan Putin açıklaması: NATO’ya saldıracak mı? Yanıtı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere işaret ederek Rusya’nın NATO topraklarına saldırmayacağını düşündüğünü söyledi.

Trump, ayrıca Rusya-İran arasındaki nükleer program görüşmelerini ve Çinli bankalara yönelik yaptırım iddialarını da değerlendirdi.

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMELERİNE İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya’nın NATO topraklarına yönelik olası bir saldırısıyla ilgili tartışmalara değindi. Moskova’nın NATO topraklarına saldıracağını düşünmediğini belirten Trump, bir gazetecinin sorusuna "(Putin'le) Onunla verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaktır." yanıtını verdi.

RUSYA’YA YAPTIRIM İHTİMALİNE AÇIK KAPI BIRAKTI

Trump, Rusya ile İran arasında nükleer programa ilişkin gerçekleştirildiği belirtilen son görüşmeleri de değerlendirdi.

Rusya’ya bu konuda yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Trump, kararın "duruma bağlı" olduğunu söyledi. ABD Başkanı, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

ÇİNLİ BANKALAR SORUSUNA DA YANIT VERDİ

Trump’a ayrıca ABD’nin, İran’la yakın ilişki içerisinde olduğu belirtilen Çinli bankalara neden yaptırım uygulamadığı soruldu. ABD Başkanı bu soruya, "Uygulamadığımı nereden biliyorsunuz? Her yaptığım şeyi size açıklamak zorunda mıyım?" yanıtını verdi.

CIA DİREKTÖRÜNÜN RUSYA ZİYARETİ GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’in Rusya’ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretin amacıyla ilgili de iddialar gündeme gelmişti.

Ziyaretin, Rus yetkililere "NATO üyesi ülkelere ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları" konusunda uyarıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

ABD İSTİHBARATININ DEĞERLENDİRMESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Ratcliffe’in ziyaretinin yakın zamanda yapılan ABD istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiğini belirtmişti.

Söz konusu değerlendirmelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye saldırı düzenleyerek NATO’nun kararlılığını test edebileceğinin öngörüldüğü ifade edilmişti. (AA)