CIA'in gizli Moskova ziyareti sonrası Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, CIA Direktörü John Ratcliffe’in Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ve kamuoyuna önceden duyurulmayan ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, ziyaretin Rusya’nın NATO’nun kararlılığını sınamak veya İngiltere’ye yönelik bir saldırı hazırlığı yapmakla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Trump, Ratcliffe’in Moskova temaslarını “yarı rutin” olarak tanımlarken, görüşmelerin sonucunda önemli bir gelişme yaşanabileceğinin de sinyalini verdi. ABD Başkanı, ziyaretten “bir şey çıkabileceğini” ifade etti. Ancak Ratcliffe’in Rus yetkililerle hangi konuları görüştüğüne ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

BİLİNEN İLK ZİYARET

Ziyaret, Ratcliffe’in CIA direktörü olarak Moskova’ya yaptığı ilk bilinen seyahat olması nedeniyle dikkat çekti. ABD medyasında yer alan haberlere göre Ratcliffe, 25 Ağustos’ta ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 tipi askeri nakliye uçağıyla Moskova’ya gitti ve aynı gün kentten ayrıldı.

PUTİN İLE GÖRÜŞMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 26 Ağustos’ta Ratcliffe’in Rus istihbarat yetkilileriyle temas kurduğunu doğruladı. Peskov, CIA direktörünün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini, ancak Putin’in görüşmelerin sonuçları hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİYOR

Ratcliffe’in Moskova ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği ve Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin yeniden hassas bir döneme girdiği sırada gerçekleşti. ABD’nin Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalması ve Rusya’nın Avrupa ile NATO’ya yönelik olası hamleleri konusunda artan tartışmalar, ziyarete ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Bununla birlikte, ABD yönetimi ziyaretin Rusya’nın NATO’yu veya İngiltere’yi hedef alacak yakın tarihli bir operasyonuyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir doğrulama yapmış değil. Ratcliffe’in Moskova’da hangi mesajı verdiği ve temasların Trump yönetiminin Rusya politikası açısından ne sonuç doğuracağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.