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Halk TV Dünya Trump'tan Mekke İttifakı yorumu: Bu harika bir şey

Trump'tan Mekke İttifakı yorumu: Bu harika bir şey

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a askeri güç gönderme anlaşmasını değerlendirdi. Trump, "Bu ülkeler, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bence bu harika bir şey" dedi.

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Trump'tan Mekke İttifakı yorumu: Bu harika bir şey

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'ta katılacağı seçim etkinliği için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump'a, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması yönünde aldıkları karara ilişkin soru yöneltildi.

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TRUMP: SUUDİ ARABİSTAN'A YARDIM ETMEK İSTİYORLAR, BU HARİKA BİR ŞEY

Trump'a, "Türkiye ve Pakistan, Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a askeri güç gönderme konusunda anlaştılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu. ABD Başkanı, "Bu ülkeler, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bence bu harika bir şey." yanıtını verdi. Trump, Mekke İttifakı kapsamındaki anlaşmayı olumlu karşıladığını belirtti.

TRUMP: İRAN MİSYONU TAMAMLANDI, PETROL FİYATLARI DÜŞECEK

Trump, açıklamalarında İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu tamamladıklarını savunarak, "Bu durum, çok hızlı şekilde sona erecek." dedi. ABD'deki yüksek benzin fiyatlarına ilişkin soruları cevaplayan Trump, İran'la savaşın sona ermesiyle enerji fiyatlarının hızla düşeceğini savundu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu misyonu esasen tamamladık. Ordularını yok ettik. Bu durum çok hızlı şekilde sona erecek. Bu olduğunda petrol fiyatları da hızla düşecek." değerlendirmesini yaptı.

AA

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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