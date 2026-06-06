Trump'tan İran mesajı: Anlaşma ya da sert bir yöntemle, kısa sürede ayrılacağız

ABD eyaleti Wisconsin'deki tarım bölgelerini ziyaret eden Donald Trump, İran ile yürütülen askeri sürecin sonuna yaklaşıldığını ve nükleer tehdidin büyük ölçüde bertaraf edildiğini açıkladı. Trump ayrıca sürecin bitimiyle ABD'de enerji fiyatlarının düşeceğini belirtti.

Temel hedeflerinin ülkedeki ekonomik durumu düzeltmek olduğunu belirten Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek amacıyla bu ülkeye yönelik askeri eyleme başladıklarını ve bu sürecin yakında sona ereceğini ifade etti.

"EN SERT YÖNTEMLER EN KOLAY YOL OLABİLİR"

İran sürecinde sona yaklaşıldığı mesajını veren ABD Başkanı, bölgeden çekilme planlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek. Belki en sert yöntemler en kolay yol olabilir ama biz oradan çıkacağız."

"NÜKLEER TEHDİDİ ORTADAN KALDIRMAK ZORUNDAYDIK"

İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek mecburiyetinde olduklarını ve harekete geçme gerekçelerinin bu olduğunu savunan Trump, sürecin büyük oranda tamamlandığını belirtti. Trump, "Nükleer bir tehdidi ortadan kaldırmak zorundaydık. Bunun olmasına izin veremezdik. Kimse bunun olmasını istemiyordu. Bu işi büyük ölçüde hallettik. Göreceksiniz, öyle ya da böyle bu iş bir şekilde sonuçlandı." değerlendirmesinde bulundu. (AA)