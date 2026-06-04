Trump bir kez daha muhabiri azarladı, ortam buz kesti! "Kendinden utanmalısın"

Beyaz Saray’ın Oval Ofis bölümünde düzenlenen basın toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump ile CNN muhabiri Kaitlan Collins arasında yaşanan sert tartışmayla gündeme oturdu.

Trump, son dönemde sık sık eleştirdiği CNN’e yönelik söylemlerini bu kez doğrudan muhabir Collins’e yöneltti. Collins’in yönelttiği bir soru sırasında sözlü gerilim kısa sürede tırmandı.

GAZETECİNİN SORUSU TRUMP'I ÇILDIRTTI

Tartışma, Collins’in Kongre’de Cumhuriyetçiler arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve Adalet Bakanlığı’nın yaklaşık 1,776 milyon dolarlık “silahlanma karşıtı fon” olarak bilinen ödeme planının geleceğine ilişkin soru sormasıyla başladı. Soruya yanıt verirken Trump, geçmişte yaşanan bazı hukuki süreçlere değinerek, söz konusu ödemeler için “Bunun harika bir şey olduğunu düşünmüştüm. Çünkü sizin gibiler halkımıza çok kötü davrandı” ifadelerini kullandı.

Collins’in araya girerek tekrar söz almak istemesi üzerine ortam daha da gerildi. Trump, muhabire dönerek sert bir üslupla konuşmasını sürdürdü ve “sessiz olması gerektiğini” söyledi. Ardından Collins’e yönelerek “Kendinden utanmalısın” yönünde ifadeler kullandı.

CNN'İ DE HEDEF ALDI

ABD Başkanı ayrıca CNN muhabirinin geçmiş tutumuna değinerek “Eskiden muhafazakârdın. Alabama’dan bir muhafazakârdı. Buna inanabiliyor musunuz?” sözleriyle Collins'e tepkilerini sürdürdü. CNN’i de hedef alan Trump, kanalın yayın politikasını “yanlış haber üretmekle” eleştirdi ve mevcut yapıyı değiştirecek yeni bir sahiplik sürecine rağmen “Çöpü düzeltmek zordur” şeklindeki çıkışıyla bunun yeterli olmayacağını savundu.

Trump, daha önce de CNN’i hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve kanalı “yozlaşmış yayıncılık” ile suçlamıştı. Ayrıca Collins hakkında geçmişte kullandığı “genç ve güzel bir kadın” ifadesi ile muhabirin tavrına yönelik kişisel yorumları da yeniden hatırlatıldı.

CNN'DEN MUHABİRE DESTEK

Olayın ardından CNN cephesinden Kaitlan Collins’e destek geldi. Kanal sözcüsü, Collins’in Beyaz Saray ve saha haberlerinde güçlü bir habercilik performansı sergilediğini, haberlerini “titizlik ve kararlılıkla” aktardığını belirtti. Açıklamada, Collins’in dünya çapındaki izleyiciler için güvenilir bir gazeteci olduğu vurgulandı.