Trump, İran'la müzakerelerde yeni tarihi işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen kararname imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran ile yürütülen müzakere sürecine değinen Trump, olası bir anlaşma için önümüzdeki günleri işaret etti.

"BİR ANLAŞMAYI İMZALAMAYA ÇOK YAKIN SAYILIRLAR"

İran'la müzakerelerin halen devam ettiğini belirten ABD Başkanı Trump, sürecin olumlu sonuçlanmasından ümitli olduğunu vurguladı. Trump, taraflar arasındaki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Müzakerelerin çok çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer (anlaşma) olursa, olmayabilir de, ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir. Teorik olarak bir anlaşmayı imzalamaya çok yakın sayılırlar. Aslında onlarla çok iyi anlaşıyoruz."

İran'ın anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etmiş olacağını söyleyen Trump, Tahran'ın bu şartı kabul etmeye çok yakın olduğunu dile getirdi.

İran'da gömülü halde bulunduğu bildirilen nükleer kalıntıların ne şekilde çıkarılacağına da değinen Trump, "Biz bunu yapmak istiyoruz, onlar zaman zaman bu konuda fikir değiştiriyor. Ancak bu işler bittiğinde gidip o materyali alacak ve yok edeceğiz." şeklinde konuştu.

İSRAİL VE HİZBULLAH ARASINDA ÇATIŞMASIZLIK MESAJI

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin süreci "kontrol altına aldığı" mesajını veren Trump, Hizbullah yetkilileri ile ilk kez görüştüklerini açıkladı. Trump, "Dün, (İsrail'e) ateş açmayacaklarını kabul ettiler, İsrail de onlara ateş açmayacak." diyerek tarafların birbirine saldırmayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisi için "iyi bir ortak" olduğunu ifade eden Trump, ABD'nin desteğine vurgu yaparak, "İsrail'in bize ihtiyacı vardı. Biz olmasak yaptıkları şeyleri yapamazlardı, hatta yanına bile yaklaşamazlardı. Bize ihtiyaçları vardı ve biz de onlara yardım ettik." dedi.

"ANLAŞMA SAĞLANIR SAĞLANMAZ HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK"

Müzakerelerin tamamlanmasının ardından bölge ticaretinde atılacak adımlara da değinen ABD Başkanı Trump, öne çıkan diğer konularda şu bilgileri paylaştı:

Hürmüz Boğazı'nın Durumu: İran'la anlaşma sağlanır sağlanmaz Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını belirten Trump, boğazın sadece bazı yerlerinde deniz mayınlarının kaldığını ve bunların da hızla temizlenebileceğini savundu.

İran'ın Kuveyt Saldırıları: İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırılarına ilişkin soruya yanıt veren Trump, "Her şeyin bir sebebi vardır, biz onlara oldukça sert vurduk, onlar biraz kışkırtılmıştı, dolayısıyla karşılık veriyorlardı." değerlendirmesinde bulundu. (AA)