Trump, Hamaney’le görüşmeye yeşil ışık yaktı! “Onunla tanışmaktan onur duyarım”

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran ile yürütülen temaslara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Washington ile Tahran arasında devam eden görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini öne süren Trump, tarafların bir anlaşmaya oldukça yaklaştığını söyledi.

Trump, olası mutabakatın en önemli başlıklarından birinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması olduğunu belirterek, bu konuda uzlaşı sağlanması halinde bölgede tansiyonun önemli ölçüde düşeceğini savundu. ABD Başkanı ayrıca, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı konusunda da anlaşma zemininin oluştuğunu ve boğazın yeniden tam kapasiteyle gemi trafiğine açılacağını ifade etti. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içerdiğini dile getirmişti.

"EĞER ANLAŞMA SAĞLANIRSA..."

İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşme ihtimaline ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, doğrudan böyle bir görüşme arayışında olmadığını ancak şartların oluşması halinde buna sıcak baktığını söyledi. ABD Başkanı, "Onunla tanışmaktan onur duyarım. Bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim. Eğer anlaşma sağlanırsa görüşme mümkün olabilir" mesajını verdi.

Beyaz Saray'da böyle bir zirvenin yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorulara ise Trump, bu konunun henüz gündemlerinde olmadığını söyleyerek ayrıntı vermekten kaçındı.

"BİR ŞEKİLDE KAZANACAĞIZ"

İran'ın askeri ve siyasi kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savunan Trump, Washington yönetiminin hedeflerine ulaşacağını öne sürdü. ABD Başkanı, "Bir şekilde kazanacağız. Ya anlaşmayla ya da askeri yöntemlerle sonuç alacağız" diyerek diplomasi ile güç kullanımını aynı anda masada tuttukları mesajını verdi.

VENEZUELA İLE KIYASLADI

Konuşmasında İran ile Venezuela'yı da kıyaslayan Trump, iki ülkenin tamamen farklı koşullara sahip olduğunu söyledi. Venezuela'da yürütülebilecek sınırlı operasyonların İran için geçerli olmadığını savunan ABD Başkanı, İran'a yönelik kapsamlı bir askeri müdahalenin çok daha büyük lojistik ve askeri hazırlık gerektireceğini ifade etti.

Trump, Amerikan askerlerinin hedef alınması halinde nasıl bir tutum sergileneceği sorusuna da net yanıt verdi. İran'ın ABD askerlerini öldürmesi durumunda yeni saldırılar düzenlemekten çekinmeyeceğini belirten Trump, böyle bir senaryoda yeniden askeri harekât seçeneğinin devreye girebileceğini söyledi.

LÜBNAN'DA SALDIRILAR DURACAK MI?

Öte yandan Trump, Lübnan dosyasında da bazı olumlu işaretler gördüğünü dile getirdi. Hem Hizbullah hem de İsrail tarafıyla temasların sürdüğünü anlatan ABD Başkanı, bölgede kalıcı sükûnet sağlanmasına yönelik bir süreç yürütüldüğünü kaydetti.

ABD Başkanı ayrıca, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması için Amerikan askerlerinin İran topraklarına gönderilmesi seçeneğinin de değerlendirildiğini açıkladı. Ancak bu planın yüksek risk taşıdığı sonucuna varıldığını belirten Trump, askeri operasyon fikrinden vazgeçtiklerini söyledi. Trump, buna rağmen İran'ın nükleer faaliyetlerden geriye kalan materyaller konusunda ABD ile iş birliği yapabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.