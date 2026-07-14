Trump'tan Hürmüz'de geri adım: Geçiş ücretinin yerini ticaret anlaşması aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken Hürmüz Boğazı ile ilgili planından geri adım attı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilere %20'lik tarife uygulayacağını belirten Trump, bugün yaptığı açıklamada bunun yerine çeşitli Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşması yapacaklarını duyurdu.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ'DE GERİ ADIM

Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm ülkelere açık olduğunu duyuran Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemilere açık. Bunun nedeni de yalan söyleyen, şiddet yanlısı, kötü niyetli bir yönetim (İran) ve bu da onları tamamen yok olma yoluna sokuyor."

GEÇİŞ ÜCRETİNİN YERİNİ TİCARET ANLAŞMASI ALDI

Hürmüz'de tam bir abluka uygulayacaklarını ancak bu ablukanın yalnızca İran limanlarına gelen, oradan ayrılan ya da İran ile ilgili herhangi bir mal taşıyan gemileri kapsayacağını aktaran Trump, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki ülkelerle yaptığım son derece verimli görüşmeler sonucu, (Hürmüz'den geçen gemilerden alınacak) yüzde 20'lik ABD vergisini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim. Bu yatırımlar devasa olacak; aynı zamanda onların geleceği ve kendileri için sıra dışı olacak."

Trump, ABD'nin kazanan taraf olduğunu öne sürerek, "İran'ın 52 bin protestocu dahil binlerce insanı öldürdüğü günler sona erdi. En önemlisi de İran asla nükleer silah sahibi olmayacak." yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." (AA)