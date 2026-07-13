Son Dakika | İran'dan Trump'ın Hürmüz'de "yüzde 20'lik" tarifesine yanıt: Adil olacağız

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Araghchi, sosyal medya hesabı üzerinden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik 'yüzde 20'lik' tarifesine yanıt verdi.

"ADİL OLACAĞIZ"

Araghchi, sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"POTUS (ABD Başkanı) kesinlikle haklı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve emniyetli bir şekilde geçişini kim sağlıyorsa, bu hizmetin karşılığını almalıdır.

İran her zaman Boğaz'ın KORUYUCUSU olmuştur ve SONSUZA DEK öyle kalacaktır.

%20 elbette çok fazla. Biz adil olacağız."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ABD boğazın koruyucusu olacak" diyerek Hürmüz Boğazı'nı ele geçirdiklerini söylemişti.

"Onları çok sert vuracağız" diyen Donald Trump ayrıca, boğazda ablukanın tekrar başladığını ve güvenliği sağlamak için yüzde 20 geçiş ücreti alacaklarını da açıklamıştı.