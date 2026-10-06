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Trump'tan Hürmüz açıklaması: Petrol fiyatının düşmesini bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde "inanılmaz" miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını iddia ederek petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi.

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Trump'tan Hürmüz açıklaması: Petrol fiyatının düşmesini bekliyorum

ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'ın ekonomik olarak "çok kötü" durumda olduğunu savunan Trump, İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın "ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını" söyleyerek istifa ettiğini anlattı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarına ilişkin, boğazın açık olduğunu kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN REKOR PETROL SEVKİYATI

ABD Başkanı, "Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda, milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları, savaş öncesindeki seviyelere ulaşan hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatının rekor seviyelere ulaştığını savundu. Trump, boğazın açık olduğunu da kaydetti.

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İRAN PETROL BAKANI'NIN İSTİFASI

Trump, İran'ın ekonomik olarak "çok kötü" durumda olduğunu savundu. Trump, İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın "ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını" söyleyerek istifa ettiğini anlattı. Trump, Paknejad'ın istifasını İran'ın ekonomik durumuna bağladı.

PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyleyen Trump, "seçimlere giderken ülkedeki tüm fiyatların yavaş yavaş düştüğü" yorumunu yaptı. Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş beklentisini dile getirdi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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