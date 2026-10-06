Trump onayladı: ABD'li Binbaşı kurşuna dizilecek

ABD’de 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde düzenlenen saldırıda 13 kişinin ölümüne, 32 kişinin yaralanmasına neden olan eski Binbaşı Nidal Hasan hakkında verilen idam kararı uygulanacak. Hasan’ın kurşuna dizilerek infaz edilmesi, ABD ordusunda yaklaşık 80 yıl sonra bu yöntemle gerçekleştirilecek ilk infaz olacak.

FORT HOOD SALDIRISINDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

Teksas eyaletinde bulunan Fort Hood askeri üssünde 5 Kasım 2009’da saldırı düzenleyen psikiyatrist Binbaşı Nidal Hasan, 13 kişiyi öldürdü, 32 kişiyi ise yaraladı. Saldırının ardından yakalanan Hasan, askeri mahkemede yargılandı. Mahkeme tarafından hakkında idam kararı verilen Hasan’ın infazı ise yıllar boyunca gerçekleştirilmedi.

TRUMP ONAYLADI

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 5 Ekim’de yaptığı açıklamada, Nidal Hasan’ın kurşuna dizilerek idam edilmesine ilişkin önerinin Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından sunulduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın da söz konusu kararı onayladığı açıklandı. Ancak infazın ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğine ilişkin henüz bir tarih veya yer bilgisi paylaşılmadı.

ABD'DE 80 YIL SONRA BİR İLK

Nidal Hasan’ın kurşuna dizilerek infaz edilmesi, ABD ordusunda uzun yıllar sonra bu yöntemin yeniden uygulanması anlamına gelecek. ABD ordusunda kurşuna dizme yöntemiyle gerçekleştirilen son infazın, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1945 yılında yapıldığı belirtildi. Askerden kaçtığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan er Eddie Slovik, 1945 yılında kurşuna dizilerek idam edilmişti.

ABD ordusundaki son askeri infaz ise 1961 yılında gerçekleştirildi. Er John Bennett, o yıl asılarak idam edildi. Hasan’ın kurşuna dizilerek infaz edilmesiyle birlikte, ABD ordusunda bu yöntem yaklaşık 80 yıl sonra yeniden uygulanmış olacak.