Trump’tan gerilimi artıracak çıkış: Şimdi de Hürmüz Boğazı'nın adını değişmeye karar verdi

Geçen hafta Kanada ile yaşanan ticari gerilimin ortasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti. Dün karşılıklı çatışmaların yaşandığı, 4 sivilin hayatını kaybettiği ve gerilimin hat safhada olduğu bölgede Trump’tan son derece çarpıcı bir açıklama geldi.

"TRUMP BOĞAZI OLARAK DEĞİŞTİRMELİ MİYİZ?”

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sıcak çatışmaların ardından sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, “Burayı ABD’nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?” dedi.

"TIPKI AMERİKA’NIN KENDİSİ GİBİ POPÜLER OLURDU"

Bölgedeki kontrolü öne süren ABD Başkanı Trump, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Artık burayı ABD’nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika’nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu”

TRUMP GÖLÜN ADINI "AMERİKA GÖLÜ" YAPMIŞTI

Trump, daha önce Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde gölün New York ile Ontario arasında yer aldığını belirten Trump, "Amerika Gölü" isminin son derece normal olduğunu savunmuştu. (DHA)