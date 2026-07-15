Trump'ın portresi altın madeni paraya basılıyor!

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ABD Darphanesi tarafından özel bir hatıra parası basılacağını duyurdu. 1 dolarlık altın madeni paranın üzerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın portresi yer alacak.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bessent, 1 dolarlık altın madeni paraların basım sürecinin başlatılacağını bildirerek, bu özel girişimin özgürlük mirasını onurlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Bakan Bessent, Trump portreli bu paranın sadece bir madeni para olmadığını, vatanseverliğin kalıcı bir sembolü olarak tasarlandığını ifade etti. Bessent’e göre bu para, Amerikan değerlerinin gücünü, ulusun vaadini ve herkes için özgürlüğü koruma kararlılığını temsil ediyor.

TRUMP'IN PORTRESİ ÖN YÜZDE YER ALACAK

Paylaşılan tasarım detaylarına göre, altın paranın ön yüzünde Başkan Donald Trump’ın portresi, bağımsızlığın başlangıcını ve 250. yılını simgeleyen 1776 - 2026 tarihleri, Özgürlük (Liberty) ve Tanrı'ya Güveniriz (In God We Trust) ibareleri bulunuyor.

Paranın arka yüzünde ise geleneksel Amerikan kartalı motifi, 250 sayısı ve Bir Dolar (One Dollar) yazısı yer alıyor.

Bu özel basım, ABD'nin 250 yıllık tarihini simgeleyen sembolik bir parça olarak darphane koleksiyonundaki yerini alacak. (AA)