Trump'ın hedefinde bu kez İran'ın petrol üssü var! "Masaya oturmazlarsa..."

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox News'e verdiği röportajda İran'a yönelik askeri operasyonların kendi talimatıyla sürdüğünü belirten Trump, Tahran yönetiminin müzakere masasına dönmemesi halinde saldırıların daha da genişletileceğini ifade etti.

Trump, ABD'nin son operasyonlarda İran'a ağır darbeler indirdiğini savunarak özellikle sahil hattındaki askeri unsurların hedef alındığını söyledi. Askeri baskının artırılarak devam edeceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'ın direniş göstermeye çalıştığını ancak Amerikan ordusu karşısında başarılı olamayacağını öne sürdü.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Operasyonların ne kadar süreceğinin tamamen kendi kararına bağlı olduğunu söyleyen Trump, "Ben 'yeter' diyene kadar saldırılar devam edecek" ifadelerini kullandı. İran'ın halen sınırlı bir askeri kapasiteye sahip olduğunu belirten Trump, "Bu gece çok sert vuracağız, yarın gece de aynı şekilde devam edeceğiz. Sonraki gece de operasyonlarımız sürecek" dedi.

Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde askeri hedeflerin kapsamının genişletileceğini belirterek enerji santralleri ile köprülerin de hedef alınacağını söyledi. İran yönetimiyle anlaşmaya varmanın tek yolunun askeri baskı olduğunu savunan Trump, "Bu insanlarla anlaşmanın tek yolu güç kullanmaktır ve o güç de askeri güçtür." diye konuştu.

HARK ADASI'NA OPERASYON PLANI MASADA

İran'ın Basra Körfezi'ndeki en önemli petrol ihracat noktalarından biri olan Hark Adası'na daha önce iki veya üç kez saldırı düzenlediklerini doğrulayan Trump, küresel enerji piyasalarını etkilememek için şimdiye kadar bölgede kontrollü hareket ettiklerini ifade etti.

Komutanlarına adanın belirli bir bölümüne zarar verilmemesi yönünde talimat verdiğini anlatan Trump, dünya ekonomisini gözeterek hareket ettiklerini söyledi. Buna rağmen İran'ın askeri kapasitesinin yeterince zayıflatılması halinde Hark Adası'nı tamamen kontrol altına alabileceklerini belirterek, bunun operasyon planları arasında yer aldığını dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Boğazın uluslararası ticaret açısından açık tutulmasının önemine dikkat çeken Trump, diğer ülkelerin gemileri için geçişin sürdürüleceğini söyledi.

Daha önce gündeme getirdiği geçiş ücreti planından vazgeçtiklerini ima eden Trump, Körfez ülkelerinin ABD'de yaptığı yatırımların kendileri açısından daha avantajlı olduğunu ifade etti. Buna karşın İran için Hürmüz Boğazı'nın hem giriş hem de çıkış yönünde tamamen kapalı olduğunu savunan Trump, ABD'nin Teksas ve Alaska gibi alternatif enerji koridorları üzerinde de çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.

"ANLAŞMA YAPIN, AKSİ HALDE..."

Trump, ABD'nin uydu sistemleri sayesinde İran'daki askeri tesisleri ve gizli üsleri anlık olarak takip ettiğini öne sürdü. İran'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, iki gün önce tarafların anlaşmaya çok yaklaştığını ancak son anda Tahran'ın süreçten çekildiğini iddia etti.

Mevcut aşamada müzakereye sıcak bakmadığını ifade eden Trump, "Her şeyi gören uydularımız var. Kazma Dağı'nı da vurabiliriz." sözlerini kullandı. Operasyonlarda sivillere zarar vermemeye özen gösterdiklerini belirten ABD Başkanı, İran yönetimine "Daha iyi bir anlaşma yapın, aksi halde hiçbir şeyiniz kalmayacak." mesajını verdi.