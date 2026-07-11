Trump'ın F-35 sözleri Atina'yı alarma geçirdi! Eski Başbakan'dan 'ulusal yenilgi' çıkışı

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına ilişkin verdiği mesajlar, Yunanistan'da siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Hem muhalefet hem de Yunan basını, Ankara-Washington hattındaki olası normalleşmenin Atina açısından yeni güvenlik riskleri doğurabileceğini savundu.

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Aleksis Çipras, Economist dergisinin Yunanistan'da düzenlediği bir panelde yaptığı konuşmada son dönemde yaşanan gelişmelerin yalnızca Avrupa'nın güvenlik mimarisi açısından değil, Yunanistan'ın ulusal güvenliği bakımından da ciddi kaygılar oluşturduğunu söyledi.

MİÇOTAKİS HÜKÜMETİNE "AÇIK ÇEK" ELEŞTİRİSİ

Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in dış politikada çok yönlü denge anlayışını terk ettiğini öne sürerek hükümeti sert sözlerle eleştirdi. ABD'de Joe Biden döneminde muhalefette bulunan Miçotakis'in, o dönemde kendisini "Trumpçı" olmakla suçladığını hatırlatan Çipras, bugün gelinen noktada ise Washington'a koşulsuz destek veren tarafın Miçotakis hükümeti olduğunu savundu.

"ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE"

Türkiye'nin savunma alanında önemli adımlar attığını dile getiren Çipras, "Bugün Türkiye F-35, F-16 ve Eurofighter savaş uçaklarını alıyor. ABD yapımı uçak motorlarına erişim sağlıyor. Buna karşılık biz Çoban Adası'na kablo bile döşeyemiyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın, ulusal güvenliğimizin tehlikede olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca, başbakanlığı döneminde Girit'teki Suda Askeri Üssü'nün kullanımını ABD'ye beş yıllık anlaşmayla verdiğini ve bunun karşılığında çeşitli taleplerde bulunduklarını söyledi. Miçotakis yönetimini ise Dedeağaç dahil altı askeri tesisin kullanım hakkını ABD'ye süresiz tanımakla eleştirdi.

"BU BİR ULUSAL YENİLGİDİR"

Trump'ın Türkiye'nin F-35 sürecine ilişkin olumlu değerlendirmelerini "ulusal yenilgi" olarak nitelendiren Çipras, Ankara'nın son yıllarda savunma ve dış politika alanında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Türkiye'nin F-16 modernizasyonu, F-35 programına dönüş ihtimali, Eurofighter tedarik süreci ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını örnek gösteren Çipras, Atina'nın ise benzer diplomatik başarılar ortaya koyamadığını savundu.