Trump’ın “Amerika Gölü” kararına Kanada'dan itiraz! “Şimdi ve her zaman..."

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ontario Gölü’nün adını “Lake America” (Amerika Gölü) olarak değiştirme kararına Kanada Başbakanı Mark Carney’den yanıt geldi. Trump’ın kararı sonrası X hesabından paylaşım yapan Carney, gölün tarihine dikkat çekerek isim değişikliğini kabul etmeyeceklerini açıkça ortaya koydu.

Carney açıklamasında, “Ontario Gölü adı, uygun bir şekilde ‘göl güzel, göl büyük’ anlamına gelen Wendat kelimesi Ontari’io’dan geliyor. Bu isim 400 yıldan daha eski; hem Kanada Konfederasyonu’ndan hem de Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi’nden önceye dayanıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’de yaşanan değişimlere de gönderme yapan Carney, “Amerika’nın değiştiğini biliyoruz. Ticari ilişkileri, dış politikaları, ulusal anıtları, hidronimleri” dedi.

"KANADALILAR GERÇEĞİ BİLİYOR"

Kanada Başbakanı sözlerini, Trump’ın kararına doğrudan karşı çıkarak “Kanadalılar da gerçekliği adlandırmanın Ontario Gölü demek olduğunu biliyor – o zaman, şimdi ve her zaman” ifadeleriyle tamamladı.

Trump, 27 Ağustos’ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Ontario Gölü’nün ABD'deki resmi kullanımda “Lake America” olarak adlandırılmasını istemişti. Ancak karar Kanada’nın kullandığı isim üzerinde herhangi bir bağlayıcılık taşımıyor.