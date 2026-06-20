Trump Meloni'yi yeniden topa tuttu! "Popülaritesini artırmak için..."

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye yönelik bir kez daha dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Meloni’nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için defalarca talepte bulunduğunu öne sürdü. Meloni’nin İtalya’daki popülaritesinin düştüğünü savunan Trump, bunun nedenlerinden birinin İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda ABD’ye destek vermemesi olduğunu iddia etti.

"ABD ONLARI KORUMAK İÇİN MİLYARLARCA DOLAR HARCIYOR"

Trump paylaşımında, “İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa’daki G7 toplantısında benimle fotoğraf çektirmek için defalarca ricada bulundu. İtalya’daki popülaritesi düşüyor. Bunun nedeni, İran’ın nükleer silah elde etmesini veya geliştirmesini engelleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri’ne destek vermemesi olabilir. Ama aynı şeyi NATO da yaptı” ifadelerini kullandı.

İtalya’nın ABD’ye lojistik destek vermediğini de öne süren Trump, “İtalya, hava üslerini veya pistlerini kullanmamıza bile izin vermedi. Bu büyük bir lojistik zorluktu. Oysa ABD, İtalya’yı ve diğer sözde NATO müttefiklerini korumak için her yıl yüz milyarlarca dolar harcıyor” dedi.

"BENİMLE YENİDEN DOST OLMAK İSTİYOR"

Trump, ABD’nin İran karşısında askeri başarı elde ettiğini savunarak, “Şimdi ise ABD İran’ı askeri olarak yendikten sonra, rakamlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler ama hayır” ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.

Trump’ın açıklamaları kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İtalya hükümetinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.