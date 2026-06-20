Trump’ın Meloni sözleri İtalya’da manşetleri alevlendirdi! "Tam bir aptal"

G7 Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında yaşanan “fotoğraf krizi” hem siyasi çevrelerde hem de basında geniş yankı buldu.

Tartışmanın fitilini, Trump’ın zirve sonrasında verdiği röportajda Meloni’ye ilişkin kullandığı ifadeler ateşledi. ABD Başkanı, Meloni’nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını öne sürerek, başlangıçta bu talebe sıcak bakmadığını ancak “sonradan acıdığı için kabul ettiğini” ifade etti. Bu açıklamalar kısa sürede İtalya’da gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

MANŞETLERE TAŞINDI

İtalya’da özellikle sağ muhafazakar çizgideki Libero gazetesi, Trump’ın sözlerine oldukça sert bir yayın diliyle karşılık verdi. Gazetenin manşetinde yer alan "Trump tam bir aptal" ifadesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yorum yazılarında da Trump’ın açıklamalarının İtalya’nın uluslararası imajına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirildiği görüldü. Gazetenin eski genel yayın yönetmenlerinden Alessandro Sallusti, kaleme aldığı değerlendirmede Trump’ın çıkışının Roma ile Washington arasında son dönemde güçlenmeye başlayan ilişkileri zedeleyebileceğini savundu.

Sallusti yazısında, Meloni’nin Trump’tan fotoğraf istemek için ısrarcı davranmasının gerçekçi olmadığını belirterek dikkat çeken bir benzetmeye de yer verdi. Bu yorum, İtalyan basınında tartışmayı daha da alevlendirdi.