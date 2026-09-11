Trump 'İran savaşından pişman mısınız?' sorusunu yanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran ile savaşa ilişkin soruları yanıtladı. Ara seçimler öncesinde yapılan röportajda Trump'a savaşla ilgili "pişmanlık duyup duymadığı" soruldu. Trump soruyu "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum yine olsa aynı şekilde yapardım" diyerek yanıtladı.

TRUMP: PİŞMANLIK KELİMESİNE İNANMIYORUM

Trump, soruya "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum" yanıtını verdi. Trump, "Bir daha yapmak zorunda kalsaydım, tamamen aynı şekilde yapardım. Onların nükleer kapasitesini yok ettim." dedi.

İRAN'IN FÜZE SALDIRILARI

Trump'a, ABD ordusunun yok ettiğini söylemesine rağmen İran'ın nasıl füze fırlattığı soruldu. Trump, "Çok sayıda vardı ve bir kısmı kaldı. Füze üretmeleri zor. Füzelerin çoğu yok edildi, ancak her zaman birkaç tanesi olacaktır." yanıtını verdi.