Son Dakika | Trump'tan net çıkış: İran'la savaşın ne zaman biteceğini açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın ABD'deki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi.

Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla ilgili de yeni saldırıların geleceği mesajını da verdi.

"SAVAŞ SEÇİMDEN SONRA SONA ERECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen savaş ve olası müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran ile müzakere arayışında olmadıklarını belirterek savaşın ne zaman sona ereceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"İran ile müzakere arayışında değiliz.

Bir müzakere mümkün olabilir, ancak bu şu anda baktığımız bir şey değil. Bu savaş seçimimizden hemen sonra sona erecek."

"SALDIRILARIN ÇOK DAHA FAZLASINI GÖRECEKSİNİZ"

Hürmüz Boğazı'nda son dönemde yaşanan saldırılara ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, saldırıların ABD tarafından gerçekleştirildiğini söyledi ve “Saldırılar bizler tarafından yapılıyor. Çok daha fazlasını göreceksiniz.” dedi.

"NÜKLEER ANLAŞMADAN FAZLASINI YAPIYORUM"

Olası bir anlaşmada yalnızca nükleer silah konusunun yer almayacağını belirten Trump, kapsamın daha geniş olacağını ifade etti. Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer bir anlaşmadan çok daha fazlasını yapıyorum.

Nükleerden çok daha fazlası var. Nükleer olacak, bu yüzde 99,9, ama masada bir sürü başka şey de olacak."

"ONLARIN TEK İSTEĞİ NÜKLEER SİLAH"

Yaklaşan ara seçimlerin İran yönetimi tarafından da takip edildiğini söyleyen Trump, Tahran yönetiminin seçimlere ilişkin tutumunu eleştirerek, “Seçimleri etkilemeye can atıyorlar ki oraya güzel bir zayıf insan grubu yerleştirip onları rahat bırakalım ve nükleer silahlarını ellerine bırakalım. Onların tek istediği bir nükleer silah.” dedi.