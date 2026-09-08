Trump sert konuştu: İran'a ağır bir ders verdik!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte İran'a yönelik deniz ablukasının büyük bir başarıyla sürdüğünü savundu.

İran'ın ağır bir şekilde cezalandırıldığını belirten Trump, "(İran) Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik." ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SİLAH RESTİ: ASLA ELDE EDEMEYECEKLER

Beyaz Saray'ın bahçesinde 11 Eylül saldırılarının ardından Amerikan çelik endüstrisinin nasıl yeniden yapılandığını anlatan etkinlikte konuşan Trump, gündemin birinci sırasına İran’ı aldı.

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri anan ve benzer felaketlerin önüne geçmek için tüm gayreti gösterdiklerini vurgulayan ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Trump konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. (İran) Asla nükleer silaha sahip olamayacak."

DENİZ ABLUKASI HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

İran'a uygulanan deniz ablukasının beklenenden çok daha etkili sonuçlar verdiğini kaydeden Trump, ABD donanmasının hamleleri sayesinde Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinin önemli ölçüde sağlandığını belirtti.

Ablukanın gücüne dikkat çeken Trump, "Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, Trump'ın konuşmasının ardından 11 Eylül saldırılarında yaşamını yitiren bazı kişilerin ailelerine madalya takdim etmesiyle sona erdi. (AA)