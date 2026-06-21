Trump'tan flaş iddia: İngiltere Başbakanı istifa edecek

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'a, aldığı seçim yenilgilerinin ardından kendi partisinden istifa baskısı sürerken ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın istifa edeceğini öne sürdü.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Starmer'ın göç ve enerji konusunda başarısız olduğunu vurguladı.

BAŞBAKAN STARMER'İN İSTİFASI BEKLENİYOR

Yerel ve bölgesel seçimlerde alınan yenilgi ve kemer sıkma politikalarının halkın tepkisine yol açmasının ardından, İngiltere Başbakanı Starmer'a kendi partisi olan İşçi Partisi'nden "İstifa et" çağrısı geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; ilk etapta istifa etmeyi düşünmediğini belirten Starmer'ın, ailesiyle görüştükten sonra pazartesi günü istifa etmesi bekleniyor.

Starmer'ın yerine geçmesi beklenen en güçlü aday ise bir diğer İşçi Partili olan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham.

Burnham geçtiğimiz günlerde yapılan ara seçimlerde Starmer'a karşı zafer elde etmişti.