Trump Netanyahu'yu sildi! Muhalefetle gizli pazarlık

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD yönetimi, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladı.

Aralarında Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer aldığı Trump yönetiminden bazı yetkililer, İsrail'de adı başbakanlık koltuğu için zikredilen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla nabız yokluyor. Trump yönetiminin gayriresmi kanallardan temasa geçtiği muhalif isimler arasında, Netanyahu’nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot bulunuyor.

BEYAZ SARAY’DAKİ "NETANYAHU SEÇİMLERDE HEZİMETE UĞRAYACAK" BEKLENTİSİ

Kanal 12'nin haberinde, Trump yönetiminin muhalefetle temasa geçme arzusunun ardında üç temel motivasyonun olduğu belirtildi. Bu doğrultuda, aşırı sağcı bakanların Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki varlığının ABD'de endişeye yol açtığının altı çizildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle uluslararası alanda "imajı zedelenen" mevcut İsrail hükümetiyle çeşitli diplomatik süreçlerin ve ajandaların ilerletilememesinin Washington'da rahatsızlık yarattığı aktarıldı. Son olarak ABD'li yetkililerin, İsrail'de en geç 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde Netanyahu'nun hezimet yaşayacağını değerlendirdiği belirtildi.

SİLAHLAR AMERİKALI VERGİ MÜKELLEFLERİNİN PARASIYLA ÜRETİLİYOR

ABD-İran mutabakatının ardından İsrail hükümeti ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık, tarafların kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara kadar yansıdı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakatın yürürlüğe girmesinden sonra Washington yönetimine yönelik, "Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşılık Trump, Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirerek, bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise mutabakata tepki gösteren İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i sert bir şekilde eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini bilmesi gerekir."