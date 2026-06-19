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Halk TV Dünya İngiltere'de seçim yenilgisi kriz yarattı: Başbakan Starmer'in istifası bekleniyor

İngiltere'de seçim yenilgisi kriz yarattı: Başbakan Starmer'in istifası bekleniyor

İngiltere'de düzenlenen ara seçimleri kaybeden Başbakan Keir Starmer'in istifa etmesi bekleniyor.

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İngiltere'de seçim yenilgisi kriz yarattı: Başbakan Starmer'in istifası bekleniyor

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'a kendi partisi olan İşçi Partisi'nden istifa çağrıları gelmeye devam ediyor.

Son olarak İngiltere'nin kuzeybatısındaki Makerfield bölgesinde yapılan ara seçimi, "liderlik yarışı" söylemleriyle gündeme gelen ve Starmer'a karşı muhalif bir çizgi izleyen İşçi Partisi adayı Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham kazandı.

Bunun üzerine aralarında İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ile Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband'ın da yer aldığı yaklaşık 200 partili, Başbakan'ın usule uygun şekilde çekilmesini istedi.

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BAŞBAKAN STARMER'IN İSTİFASI BEKLENİYOR

The Times'ta yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine yönelik çağrılara uyarak istifa etmeyi planlıyor.

7 Haziran'da yapılan yerel ve bölgesel seçimleri de kaybeden Keir Starmer'ın istifa kararını, ailesiyle yapacağı görüşmenin ardından hafta sonu açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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