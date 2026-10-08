Trump ara seçimler öncesi İran'a saldırı planı istedi

Beyaz Saray'ın, Pentagon'dan ABD ara seçimleri öncesinde uygulanabilecek İran hedeflerine yönelik saldırı seçenekleri geliştirmesini istediği bildirildi. The Atlantic'e konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, planlama süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın akaryakıt fiyatlarını düşürme ve seçim öncesinde çatışmada ilerleme gösterme konusundaki isteğini ortaya koyuyor. Habere göre olası saldırıların kapsamı ve hedefleri ile saldırıların gerçekten yapılıp yapılmayacağı hâlâ tartışılıyor.

SALDIRILARIN KAPSAMI VE HEDEFLERİ TARTIŞILIYOR

Olası saldırıların kapsamı ve hedefleri ile saldırıların gerçekten yapılıp yapılmayacağı hâlâ tartışılıyor. Planlamanın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından geliştirileceği bir ABD'li kaynak tarafından aktarıldı. Beyaz Saray'ın talebi, The Atlantic'a konuşan iki ABD'li yetkili tarafından doğrulandı.

TRUMP YÖNETİMİ SEÇİM ÖNCESİ ADIM PEŞİNDE

Habere göre planlama süreci, Trump'ın akaryakıt fiyatlarını düşürme ve seçim öncesinde çatışmada ilerleme kaydedildiğini gösterme arzusunu yansıtıyor. ABD'de ara seçimler yaklaşırken olası saldırı seçeneklerinin seçim öncesi uygulanabilirliği değerlendiriliyor. Planlamanın CENTCOM tarafından yürütüleceği belirtildi.