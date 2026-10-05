ABD'den kritik hamle: Bombardıman uçakları geri çekildi

ABD, İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'nde konuşlandırdığı tüm bombardıman uçaklarını yeniden ana üslerine gönderdi. CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, "RAF Fairford'a konuşlandırılan tüm ABD bombardıman uçaklarının ABD'deki ana üslerine yeniden konuşlandığını doğrulayabiliriz" dedi. Yetkili, uçakların neden geri çekildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, söz konusu son tehdidi "gerçek" olarak nitelendirdi.

İRAN BAĞLANTILI PLAN İDDİASI SONRASI GELDİ

Gelişme, İngiliz hükümetinin, uçakların konuşlandırıldığı İngiltere'deki hava üssünü hedef almaya yönelik olduğu öne sürülen İran bağlantılı bir planla ilgili bazı kişileri gözaltına almasından günler sonra yaşandı.

RAF FAIRFORD ABD'NİN İLERİ OPERASYON NOKTALARINDAN BİRİ

İngiltere'deki RAF Fairford Üssü, İran'a karşı yürütülen savaşta görev alan ABD'ye ait B-1 bombardıman uçaklarının konuşlandırılması için kullanıldı. Üs aynı zamanda, uzun menzilli saldırıları yönetmekle görevli ABD Küresel Taarruz Komutanlığı'nın ileri operasyon noktalarından biri olarak hizmet veriyor.

AA