İran’ın sürgündeki veliahtı Trump'ı övmelere doyamadı!

İran’ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik dikkat çeken övgülerde bulundu. CBS’in “60 Minutes” programına konuşan Pehlevi, Trump’ın İran tarihinde yabancı liderler arasında özel bir yere sahip olacağını savunarak, “İran tarihine geçecek” dedi.

Uzun yıllardır sürgünde yaşayan Pehlevi, röportajda İran’ın geleceğine ilişkin planlarını ve olası bir siyasi geçiş sürecinde üstlenmek istediği rolü de anlattı.

"MAKAM PEŞİNDE DEĞİLİM"

Programın sunucusu Scott Pelley’nin kendisine yeniden monarşi kurulması halinde kral olmak isteyip istemediğini sorması üzerine Pehlevi, herhangi bir makamın peşinde olmadığını söyledi. İran’ı yönetmek isteyip istemediğine ilişkin soruya ise kalıcı bir devlet başkanlığı göreviyle siyasi geçiş döneminde liderlik üstlenmenin birbirinden farklı olduğunu belirterek yanıt verdi.

Pehlevi, kendisine destek verenlerin de onu geleceğin kralı veya cumhurbaşkanı olarak değil, İran’ın mevcut yönetimden farklı bir siyasi sisteme geçişine öncülük edebilecek bir isim olarak gördüğünü savundu.

İran sokaklarında milyonlarca kişinin kendi adını dile getirdiğini ileri süren Pehlevi, kendisine duyulan güvenin temelinde 1979 İslam Devrimi sonrasında kurulan yönetimle herhangi bir bağının bulunmamasının yattığını söyledi. Pehlevi, uzun yıllardır İran dışında yaşamasına rağmen ülkesinin geleceğine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İSRAİL'LE STRATEJİK ORTAKLIK MESAJI

Pehlevi, İran’ın gelecekteki dış politikasına ilişkin değerlendirmelerinde İsrail’le kurulacak ilişkilere de özel önem verdi.

İran ile İsrail arasında gelecekte kurulabilecek ilişkiden söz eden Pehlevi, iki ülke arasında stratejik bir ortaklığın kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Pehlevi, İran’ın yeni bir siyasi düzene geçmesi halinde ülkenin dış politikasında da köklü bir değişim yaşanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

“KRAL OLMAK İSTEMİYORUM”

Pehlevi, röportaj boyunca monarşinin otomatik olarak geri getirilmesini savunan bir siyasi program ortaya koymadı. İran’ın gelecekteki yönetim biçiminin halk tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu nedenle kendisi açısından geçiş sürecinde rol üstlenmek ile daha sonra ülkenin kalıcı lideri olmak arasında net bir ayrım bulunduğunu belirtti.

Pehlevi, İran halkının demokratik bir süreç içerisinde ülkenin nasıl yönetileceğine karar vermesi gerektiğini savunurken, kendisinin önceliğinin böyle bir geçişin gerçekleşmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

TRUMP'A NEDEN BU KADAR ÖVGÜ YAĞDIRDI?

Pehlevi, Trump’ın İran’a yönelik yaklaşımını da değerlendirdi. ABD Başkanı’nın İran’daki gelişmeler üzerindeki etkisine dikkat çeken Pehlevi, Trump’ın gelecekte İran tarihinde yabancı liderler arasında en fazla takdir edilen isimlerden biri olarak hatırlanacağını savundu.

Pehlevi’nin Trump’a yönelik bu sözleri, ABD-İsrail operasyonlarına verdiği destekle birlikte değerlendirildi. Pehlevi, İran’ın geleceğinde ABD ile ilişkilerin yeniden şekillenmesinin yanı sıra İsrail’le yeni bir stratejik ilişki kurulmasını da önemli gördüğünü ortaya koydu.

Röportajda İran’ın nükleer programı da gündeme geldi. Pehlevi, İran’ın nükleer silah geliştirmesine karşı olduğunu belirterek askeri amaçlı nükleer programın sona ermesi gerektiğini savundu.