Sürgündeki veliaht Trump'a ateş püskürdü! "Bu anlaşma çökecek"

ABD ile İran arasında imzalanan ve bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilen mutabakat, İran muhalefetinin önde gelen isimlerinden Rıza Pehlevi'nin sert eleştirilerine hedef oldu. İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu olan sürgündeki Veliaht Prens, anlaşmanın İran halkının beklentilerini karşılamadığını savundu.

İngiliz basınına konuşan Pehlevi, savaş sürecinde ve sonrasında İran halkının temel taleplerinin müzakerelerde hiç yer bulmadığını belirtti. İranlıların özgürlük, insan hakları, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve idamların sona erdirilmesi gibi beklentiler taşıdığını söyleyen Pehlevi, imzalanan mutabakatın ise yalnızca güvenlik ve nükleer başlıklara odaklandığını ifade etti.

"İRAN HALKININ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMIYOR"

Anlaşmanın İran toplumunda ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını öne süren Pehlevi, son yıllarda hayatını kaybeden ya da baskılara maruz kalan İranlıların nükleer müzakereler uğruna mücadele vermediğini dile getirdi. Pehlevi, İran halkının kendi geleceğine ilişkin kararların dışında bırakıldığını savunarak bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sürgündeki muhalif lider, anlaşmanın Tahran yönetimine önemli mali kaynaklar sağlayacağını ancak bu kaynakların halka yansımayacağını iddia etti. Elde edilecek gelirlerin İran'ın bölgedeki müttefik ve vekil güçlerine aktarılacağını öne süren Pehlevi, bunun bölgesel istikrarsızlığı artırabileceğini savundu.

TRUMP YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Trump yönetimini de hedef alan Pehlevi, ABD Başkanı'nın anlaşmayı zor koşullar altında kabul ettiğini ileri sürdü. Özellikle balistik füze meselesinin yeterince ele alınmadığını söyleyen Pehlevi, bu silahların oluşturduğu risklerin göz ardı edildiğini belirtti.

"BU REJİM AYAKTA KALAMAZ"

İran yönetimine yönelik sert ifadeler kullanan Pehlevi, mevcut iktidarın kendi vatandaşlarının çıkarlarını önceleyen bir anlayışla hareket etmediğini öne sürdü. Rejimin uzun vadede ayakta kalamayacağını savunan Pehlevi, halk desteğinden yoksun olduğunu düşündüğü anlaşmanın da kalıcı olmayacağını iddia etti.

Adı savaş sürecinde İran'ın olası geçiş dönemi liderleri arasında geçen Pehlevi, ülkenin geleceğinin İran halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, mevcut mutabakatın bu beklentiyi karşılamaktan uzak olduğunu ve anlaşmanın çökeceğini söyledi. Buna rağmen İran'da siyasi değişimin er ya da geç gerçekleşeceğine inandığını da sözlerine ekledi.