Trump ağzını bir bozdu düzeltemiyor! "G..lerine sokacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio’nun Vandalia kentinde düzenlenen mitingde destekçilerine seslendi. Cumhuriyetçi adaylara destek isteyen Trump, seçmenlerin sandığa gitmesinin önemine dikkat çekerek partisinin seçimlerden güçlü bir sonuçla çıkacağını savundu.

ALKIŞLAR İÇİNDE KÜFÜR ETTİ

Trump, konuşması sırasında destekçilerine doğrudan sandık çağrısı yaptı. ABD Başkanı, “Sadece gidip oy verin. Bunu yaparsanız kazanacağız ve hem de büyük kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, zafer iddiasının ardından sözlerini daha sert bir ifadeyle sürdürdü. Rakiplerine göndermede bulunan ABD Başkanı, “Ve bunu onların g.tlerine sokacağız, tamam mı?” dedi.

Trump’ın bu sözleri miting alanındaki kalabalığın alkışları ve tezahüratları arasında geldi. ABD Başkanı, konuşmasının genelinde Cumhuriyetçi seçmenlerin sandığa gitmesinin seçim sonuçları açısından önem taşıdığını vurguladı.

DEMOKRATLARI HEDEF ALDI

Trump’ın mitingdeki hedeflerinden biri Ohio’daki Senato yarışında Demokratların adayı Sherrod Brown oldu. Cumhuriyetçi aday Jon Husted’ı överken Brown’ı küçümseyen Trump, rakibi için “O adam ayakkabılarını bile bağlayamaz” anlamına gelen ifadeyi kullandı.

Trump, Husted’ın rakibinden çok daha iyi olduğunu savunarak Demokrat aday hakkında çeşitli eleştiriler yöneltti. Trump’ın kullandığı ifade, konuşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

“ÇOK FAZLA KAZANIYORUZ, ARTIK DAYANAMIYORUM”

Trump, konuşmasının başka bir bölümünde ise seçimlerdeki siyasi başarısından söz ederken alışılmadık bir ifadeye başvurdu.

“Çok fazla kazanıyoruz. Artık dayanamıyorum” diyen Trump, Vivek Ramaswamy’nin kendisine yönelik hayali bir değerlendirmesini aktararak Ohio’da “bu kadar kazanmak istemediklerini” söyledi.

Trump’ın bu bölümdeki ifadeleri miting alanında gülüşmelere ve alkışlara neden oldu.

“OY VERİN, SONRA TETİKLERİNİ ÇEKİN”

Trump’ın konuşmasındaki bir diğer dikkat çekici bölüm ise Cumhuriyetçi adaylar Jon Husted ve Vivek Ramaswamy hakkında yaptığı çağrıydı.

Destekçilerine adayları sevmemeleri halinde bile oy vermeleri gerektiğini söyleyen Trump, ardından “oy verin, sonra tetiklerini çekin” ifadesini kullandı.

“BEN ADAYMIŞIM GİBİ DAVRANIN”

Trump ayrıca kendisinin ara seçimlerde doğrudan aday olmadığını hatırlatan bir ifadeyle seçmenlerden oy istedi. Destekçilerine, “Ben oy pusulasında varmışım gibi düşünün. Ben adaymışım gibi davranın” mesajını verdi.

Trump’ın Ohio mitingindeki konuşması böylece yalnızca Cumhuriyetçi adaylara destek çağrısıyla değil, rakiplerine yönelik sert ifadeleri ve kullandığı sıra dışı benzetmelerle de dikkat çekti.