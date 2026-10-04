Trump Türkiye için tutmadığı sözü yine verdi

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda temmuz ayında verip halen tutmadığı sözü bir kez daha yineledi. Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un Beyaz Saray'da Trump'a yönelttiği soru üzerine Trump, yaptırımların kaldırılmasında 'herhangi bir gecikme' veya 'engel' olmadığını söyledi. Trump, Erdoğan için de 'O benim dostum. Ben her zaman onu mutlu edeceğim' ifadelerini kullandı.

3 AY ÖNCE VERDİĞİ SÖZ HAVADA

Trump, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında yaptırımların kaldırılması konusunda, "Yaptırımları kaldıracağız. Bunu yapmanın zamanı geldi. Dostlarınıza yaptırım uygulamak istemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca sürecin Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı ve Savunma Bakanı ile birlikte yürütüldüğünü söylemişti.

Trump'ın bu açıklamalarının üzerinden yaklaşık üç ay geçmesine rağmen CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin henüz somut bir adım atılmadı.

ERDOĞAN DA SOMUT ADIM BEKLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın F-35 konusunda ortaya koyduğu siyasi iradenin artık somut adımlara dönüşmesini beklediklerini söylemişti.

Erdoğan, Trump'la NATO Zirvesi'nde konuyu görüştüklerini belirterek şöyle konuşmuştu:

“Sayın Trump ile bu konuyu NATO’da da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum.”

"ONU HER ZAMAN MUTLU EDECEĞİM"

Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Trump'a temmuz ayında NATO Zirvesi'nde söylediği “Dostlarınıza yaptırım uygulamazsınız. Yaptırımları kaldırmanın vakti geldi” sözlerini hatırlatarak, “Gecikmenin sebebi ne?” diye sordu.

Trump ise herhangi bir gecikme olmadığını söyledi. Erdoğan'la sürekli görüştüğünü belirten Trump, “Erdoğan’la her zaman konuşuyorum. O benim dostum bildiğin gibi. Ben her zaman onu mutlu edeceğim” dedi.