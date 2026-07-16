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Halk TV Dünya Tribünde gözyaşları! David Beckham'ın Dünya Kupası hayali böyle yıkıldı

Tribünde gözyaşları! David Beckham'ın Dünya Kupası hayali böyle yıkıldı

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 yenilerek elenen İngiltere'nin vedası, tribündeki David Beckham'ı gözyaşlarına boğdu. Eski yıldız futbolcuya eşi Victoria Beckham ve oğlu Cruz destek verdi.

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Tribünde gözyaşları! David Beckham'ın Dünya Kupası hayali böyle yıkıldı

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde oynanan mücadeleyi tribünden takip eden isimlerden biri de İngiltere futbolunun efsane kaptanlarından David Beckham oldu.

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Beckham, eşi Victoria Beckham, çocukları Romeo, Cruz ve Harper Beckham ile Cruz'un kız arkadaşı Jackie Apostel'le birlikte karşılaşmayı izledi. İngiltere'nin finale yükselme umutlarıyla takip edilen mücadele, Beckham ailesi için hüzünle sona erdi.

ÖNE GEÇTİ AMA...

Karşılaşmada İngiltere, Antony Gordon'un 55. dakikada kaydettiği golle avantajı yakaladı. Ancak Arjantin, maçın son bölümünde bulduğu iki golle skoru 2-1'e çevirdi ve finale yükselen taraf oldu. İngiltere ise Dünya Kupası'na yarı finalde veda etti.

MAÇ SONUNDA DUYGUSAL ANLAR

Tribünde gözyaşları! David Beckham'ın Dünya Kupası hayali böyle yıkıldı - Resim : 2

Son düdüğün ardından tribünde büyük üzüntü yaşayan David Beckham'ın duygusal anları kameralara yansıdı. Gözleri dolan eski futbolcuyu ilk olarak eşi Victoria Beckham teselli etti. Daha sonra oğlu Cruz Beckham da babasına sarılarak destek verdi. Beckham ailesinin yaşadığı o anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

TAKIMA TEŞEKKÜR ETTİ

Tribünde gözyaşları! David Beckham'ın Dünya Kupası hayali böyle yıkıldı - Resim : 3

Karşılaşmanın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Beckham, milli takıma duyduğu gururu dile getirdi.

"Evet, hepimiz için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ancak bu takım bize sonsuza kadar unutulmayacak anılar yaşattı. Bu Dünya Kupası boyunca hissettirdiğiniz tüm duygular için takımımıza, taraftarlarımıza ve ülkemize teşekkür ederim." ifadelerini kullanan Beckham, futbolculara moral verdi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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