İngiltere'yi yenen Arjantin'e kötü haber

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde karşılaştığı İngiltere'yi 2-1 yenmeyi başardı.

İngiltere, 55. dakikada Gordon'la öne geçti. Arjantin ise 85'te Enzo Fernandez, 90+2'de de Lautaro Martinez'in golleriyle maçı kazandı.

Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu.

ARJANTİN'E KÖTÜ HABER

Ancak İspanya ile final oynayacak olan Arjantin'e kötü haber geldi.

Atlanta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arjantinli futbolculardan Giovani Lo Celso ve Nicolas Otamendi, tribünde açılan "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankartı birlikte tuttuktan sonra sahaya serdi.



Futbolun kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ile FIFA, siyasi bayrakların, sloganların ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor.

FIFA'nın maç raporu doğrultusunda pankartın siyasi nitelikte olduğunun kabul edilmesi halinde Arjantin'e ceza verebileceği belirtildi.

2014 yılında FIFA, Slovenya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde oyuncularının aynı mesajı içeren bir pankart açması üzerine Arjantin Futbol Federasyonuna 20 bin sterlin para cezası vermişti.

Arjantin, turnuvanın finalinde 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

FALKLAND SAVAŞI

Atlas Okyanusu'nun güneybatısında yer alan ve İngiltere'nin denizaşırı toprağı kabul edilen adalar nedeniyle iki ülke 1982 yılında 74 gün süren bir savaşa girmişti.



Arjantin, hemen açıklarında bulunan Falkland ile Güney Georgia adalarını işgal etmiş, Birleşik Krallık da gönderdiği savaş gemileriyle müdahalede bulunmuştu.

Savaşın sonucunda, 258 Britanyalı ve 649 Arjantinli öldü. Savaşı Arjantin kaybetti. Adalar Birleşik Krallık kontrolünde kalmaya devam etti fakat Arjantin de adalar üzerindeki hak iddiasından vazgeçmedi.