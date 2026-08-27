Tibet'te şiddetli depremin ardından sel için uyarı verildi

Çin'in Tibet bölgesinde 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Jeologlar şiddetli sarsıntının yeniden bir sel felaketine de yol açacağı konusunda bölgede yaşayanları uyardı. Depremden Japonya, Filipinler ve Tayvan da etkilendi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Tibet’te bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmının devreye alındığını bildirdi. Çinli yetkililer dün de Nepal yakınlarında 4,7 şiddetinde bir depremin yaşandığını kayda geçmişti. Yeniden daha yüksek şiddette yaşanan deprem nedeniyle bölge halkı korkuları arttı.

DEPREM DEĞİL BUZUL ERİMESİ!

Nepal ve Çin'de en az 390 kişinin ölümüne neden olan sel suları muhtemelen çöken bir buzuldan kaynaklandığı bildirildi.

Şiddetli sel ve toprak kaymaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaşmış durumda, bine yakın kişiye ise henüz ulaşılamadı. Kayıplar arasında 517 yabancı uyruklu turist, Nepal ordusundan 44 kişi, Nepal polisinden 28 memur bulunuyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ordu ve acil yardım ekipleri tarafından devam ediyor.