Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı

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Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi sınırında 26 Ağustos’ta yaşanan sel ve moloz akıntısı, geride ağır bir tablo bıraktı. Şiddetli akıntıların sürüklediği çamur ve enkaz geniş bir alana yayılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 359’a yükseldi.