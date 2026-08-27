Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı
Nepal-Çin sınırında meydana gelen sel ve moloz akıntısında can kaybı 359’a yükselirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaket bölgesinden sosyal medyaya yansıyan bir görüntü ise büyük tepki çekti.
Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi sınırında 26 Ağustos’ta yaşanan sel ve moloz akıntısı, geride ağır bir tablo bıraktı. Şiddetli akıntıların sürüklediği çamur ve enkaz geniş bir alana yayılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 359’a yükseldi.
Ekipler bir yandan yıkıntılar arasında arama yaparken diğer yandan kendilerinden haber alınamayan kişilere ulaşmaya çalışıyor.
Ancak bölgede devam eden kurtarma çalışmalarının gölgesinde sosyal medyada yayılan bir video yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
Nepal merkezli sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde bir kişinin, felakette hayatını kaybettiği belirtilen bir kadının cansız bedenindeki altın ziynet eşyalarını aldığı iddia edildi.
Görüntüler kısa sürede tepki çekerken, söz konusu kişinin kimliği ve videonun tam olarak nerede çekildiği konusunda şu aşamada resmi bir açıklama yapılmadı.
Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ederken ekipler, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.