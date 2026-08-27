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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı

Nepal-Çin sınırında meydana gelen sel ve moloz akıntısında can kaybı 359’a yükselirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaket bölgesinden sosyal medyaya yansıyan bir görüntü ise büyük tepki çekti.

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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 1
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Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi sınırında 26 Ağustos’ta yaşanan sel ve moloz akıntısı, geride ağır bir tablo bıraktı. Şiddetli akıntıların sürüklediği çamur ve enkaz geniş bir alana yayılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 359’a yükseldi.

Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 2
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 3
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Ekipler bir yandan yıkıntılar arasında arama yaparken diğer yandan kendilerinden haber alınamayan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 4
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Ancak bölgede devam eden kurtarma çalışmalarının gölgesinde sosyal medyada yayılan bir video yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 5
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Nepal merkezli sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde bir kişinin, felakette hayatını kaybettiği belirtilen bir kadının cansız bedenindeki altın ziynet eşyalarını aldığı iddia edildi.

Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 6
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Görüntüler kısa sürede tepki çekerken, söz konusu kişinin kimliği ve videonun tam olarak nerede çekildiği konusunda şu aşamada resmi bir açıklama yapılmadı.

Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 7
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Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ederken ekipler, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 8
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 9
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 10
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 11
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 12
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 13
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 14
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 15
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 16
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 17
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 18
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Yüzyılın felaketiyle yıkılan Nepal'de korkulan oluyor! Ölü soygunculuğu başladı - Fotoğraf: 19
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