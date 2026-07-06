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Taşınmayı reddedince otoyolu apartmanın etrafına yaptılar

Çin'de az bulunan tazminata direnenlerin apartmanı, kentsel dönüşüm krizinin simgesi oldu. Guangzhou'daki mülk sahipleri taşınmayı reddedince, yetkililer çareyi binanın etrafından dolaşan devasa bir üst geçit inşa etmekte buldu.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Taşınmayı reddedince otoyolu apartmanın etrafına yaptılar
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Çin'in Guangzhou kentinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılması planlanan bir apartman, sakinlerinin tazminat miktarını yetersiz bularak taşınmayı reddetmesi üzerine yıkılamadı.

Bölgedeki altyapı düzenlemesini değiştiren yetkililer, binanın etrafından dolaşan dairesel ve yükseltilmiş bir üst geçit inşa etti. Devasa yol projesinin ortasında tek başına kalan konut bloğu, milyarlık megaprojeler ile bireysel barınma haklarının çatışmasını gösteren küresel bir sembol haline geldi.

YIKIM PLANI 2008 YILINDA BAŞLADI

Guangzhou şehrinde yeni bir yol yapımı için konut bloğunun yıkılması ilk olarak 2008 yılında planlandı. Apartmanda yaşayanlar kendilerine teklif edilen maddi tazminat tutarlarını yetersiz bulup taşınmayı kabul etmedi. İnşaat yetkilileri ve müteahhitler tam bir anlaşma sağlanmasını beklemek yerine projenin güzergahını binanın etrafından dolanacak şekilde değiştirdi.

Taşınmayı reddedince otoyolu apartmanın etrafına yaptılar - Resim : 1

DÜNYA BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR

Binanın yükseltilmiş bir ring yolunun tam ortasında izole edildiğini gösteren fotoğraf, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. İngilizce yayın organlarında bu tür yapılar için kullanılan 'çivi ev' kavramı, bir yere sıkışmış ve yerinden çıkarılması zor olan mülkleri ifade ediyor.

Yaşanan bu durum, 21. Yüzyıl Çin kentleşmesinde bireysel mülkiyet hakları ile devlet yatırımlarının karşı karşıya geldiği çarpıcı bir örnek sayılıyor.

BENZER ÖRNEKLER DİĞER ŞEHİRLERDE DE VAR

Çin'deki hızlı kentsel dönüşüm ve büyüme hamleleri sırasında, sakinlerin tazminat bedellerine itiraz etmesi sık karşılaşılan bir durum olarak biliniyor.

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Ülkede bu olayın tek örneği Guangzhou şehri de değil. Geçmiş yıllarda Luoyang, Nanning, Wenling, Hefei, Nanjing, Kunming, Xiangyang ve Şanghay gibi kentlerde de benzer direnişler kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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