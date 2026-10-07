Tarihte bir ilk resmen gerçekleşiyor! Dev anlaşma için Türkiye’ye geliyor

Diplomasi ve ekonomi dünyasında gözler Ankara ve İstanbul’a çevrildi. Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kanada Başbakanı Mark Carney, 21-23 Ekim tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu kritik temas, tarihsel bir nitelik taşıyor.

Gerçekleşecek ziyaret, bir Kanada Başbakanı tarafından Türkiye'ye yapılan ilk ikili ziyaret olarak tarihe geçecek.

MASADAKİ KONULAR DA BELLİ OLDU

Kanada Başbakanı Carney’nin Türkiye programının ilk durağı başkent Ankara olacak. Carney, Ankara’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek son derece kritik görüşmeler gerçekleştirecek. İki liderin masasında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı enerji ve madencilik, iklim, savunma ve güvenlik ile halklar arası ilişkiler gibi hayati alanlarda daha ileriye taşıyacak adımlar yer alacak.

İSTANBUL’DA DEV YATIRIMLAR GÜNDEMDE

Ziyaretin İstanbul ayağı ise tamamen ekonomi ve dev yatırımlara odaklanacak. Başbakan Carney, İstanbul programı kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve dev yatırımcılarla doğrudan temaslarda bulunacak. Temasların odağında enerji, havacılık, ileri teknolojiler, madencilik ve kritik mineraller gibi stratejik sektörlerde yeni fırsatların yaratılması ve ticaret hacminin katlanması yer alıyor.

TİCARETİ TAM YÜZDE 50 ARTIRAN TARİHİ ADIM ATILACAK

Kanada Başbakanlığı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son beş yılda yaklaşık yüzde 50 oranında devasa bir artış gösterdiğini bildirdi. Euronews'in haberine före, mal ticaretinin 2025 yılında 4,3 milyar Kanada dolarına ulaştığı açıklandı (Bu rakamın 1,1 milyar Kanada dolarını Kanada'nın ihracatı, 3,2 milyar Kanada dolarını ise Türkiye'den yapılan ithalat oluşturdu).

Carney, en son Temmuz 2026’da Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş ve bu tarihi buluşmada kapsamlı bir Kanada-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması için müzakerelerin başlatıldığı resmen duyurulmuştu. Kanada tarafındaki kamu istişareleri ise Eylül ayında başarıyla tamamlandı.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK!"

Başbakan Carney açıklamasında, Türkiye’nin Kanada için son derece önemli bir NATO müttefiki ve G20 ortağı olduğunu vurgulayarak, stratejik sektörlerde devasa bir iş birliği potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti.

Temelleri 1944 yılına dayanan diplomatik ilişkiler; BM, G20, ICAO, OECD ve AGİT gibi küresel platformlarda sürüyor. Bu tarihi ziyaret aynı zamanda Kanada’nın Avrupa ile bağlarını hızla derinleştirdiği bir döneme denk geliyor.

Geçtiğimiz ay AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada’nın AB’nin ilk "ortak üyesi" olmasını istediğini belirtmiş, Brüksel ise Ekim başında bu çalışmaların sürdüğünü doğrulamıştı. Kanada ayrıca AB’nin savunma tedarik mekanizması SAFE’e katılan ilk Avrupa dışı ülke unvanını kazandı.