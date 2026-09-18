AB'nin çağrısı karşılık buldu! Kanada'dan "ortak üyelik" teklifine yeşil ışık

Kanada ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyabilecek teklif, Avrupa Parlamentosu’nun gündemine damga vurdu. Kanada Başbakanı Mark Carney, Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosu’na hitap ederek, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından Kanada için ortaya atılan “ortak üye” formülüne olumlu yaklaştıklarını açıkladı.

VON DER LEYEN'İN TEKLİFİNE YANIT

Von der Leyen, 16 Eylül’deki Avrupa Birliği’nin Durumu konuşmasında Kanada’nın AB’nin ilk “ortak üyesi” olmasının önünü açmak istediklerini söylemişti.

Carney, Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında teklifin kendileri açısından taşıdığı stratejik önemi vurguladı. Kanada Başbakanı, von der Leyen’in ortaya koyduğu daha kapsamlı ortaklık vizyonunu desteklediklerini belirterek, Kanada ile Avrupa’nın sahip olduğu farklı imkanların birbirini tamamlayabileceğini söyledi.

Carney’ye göre Avrupa; büyük bir pazar gücü, araştırma kapasitesi, ileri üretim altyapısı ve gelişen savunma sanayisi kapasitesi sunarken, Kanada enerji kaynakları, kritik madenler, uzay, yapay zeka ve kuantum teknolojilerindeki imkanlarıyla bu ortaklığı güçlendirebilir.

İŞ BİRLİĞİNİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Kanada Başbakanı, iki tarafın yalnızca ticaret alanında değil, stratejik sektörlerin tamamında daha sıkı koordinasyon kurması gerektiğini savundu.

Bu kapsamda kritik madenler, savunma sanayisi, enerji güvenliği, yapay zeka, uzay teknolojileri, dijital ticaret ve finansal hizmetler öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Carney ayrıca Kanada ve Avrupa vatandaşlarının Atlantik'in iki yakasında daha rahat seyahat edebilmesi, eğitim alabilmesi, çalışabilmesi ve ticaret yapabilmesi için insanlar arasındaki bağların da güçlendirilmesini istedi.

Carney, Kanada ile AB arasındaki mevcut ekonomik ilişkilerin de yeni ortaklığın temelini oluşturduğunu belirtti. Taraflar arasında yürürlükte bulunan **Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA)**nın ötesine geçilerek daha kapsamlı bir ekonomik ve stratejik yapı kurulması hedefleniyor. Kanada ayrıca AB'nin savunma tedarik programı SAFE kapsamında Avrupa dışından katılan ilk ülke konumunda bulunuyor.

"KİMSE EGEMENLİĞİMİİZ ZEDELEYEMEZ"

Carney'nin konuşmasında dikkat çeken başlıklardan biri de kurulması hedeflenen ortaklığın başka ülkelere karşı bir ittifak olmadığı yönündeki vurgusu oldu.

Kanada Başbakanı, amaçlarının yeni bir güç bloğu oluşturmak olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Başkalarına tahakküm kurmak için güç peşinde koşmuyoruz. Tam tersine, hiç kimsenin açık pazarlarımızı kontrol edememesi, egemenliğimizi zedeleyememesi ve demokrasilerimizi baltalayamaması için ortak direncimizi artırmayı hedefliyoruz.”

Carney ayrıca hedefin kendi kendine yeterli olmak değil, “kolektif dayanıklılık” oluşturmak olduğunu söyledi. Kanada Başbakanı, Avrupa ile daha yakın ilişkilerin Kanada'nın egemenliğinden taviz vermesi anlamına gelmeyeceğini de vurguladı.

TEKLİF HENÜZ NETLEŞMİŞ DEĞİL

Öte yandan “ortak üyelik” ifadesi şimdilik siyasi bir vizyon niteliğinde. AB'nin mevcut yapısında Kanada için önerilen statünün doğrudan bir emsali bulunmuyor. Tarafların önümüzdeki süreçte bu modelin ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutlarını belirlemesi bekleniyor.

Carney de nihai düzenlemenin Kanada'nın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ve anlaşmanın Kanada Parlamentosu'nun onayına sunulacağını belirtti. Kanada ile AB'nin yeni ortaklığın ayrıntılarını ekim ayında Montreal'de yapılması planlanan zirvede daha kapsamlı şekilde ele alması bekleniyor. (DHA)