Kanada için AB planı Trump’ı küplere bindirdi! Bu sefer de Avrupa'yı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret gerilimine bu kez Kanada üzerinden yeni bir başlık eklendi. Trump, Kanada’nın Avrupa Birliği’ne tam üye olmadan “taraf üye” olarak dahil edilmesi ihtimalinin hayata geçirilmesi durumunda Avrupa ülkelerine ağır gümrük vergileri getirebileceğini söyledi.

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Trump’ın açıklamaları, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kanada ile AB arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya taşınması yönündeki mesajlarının ardından geldi.

Avrupa Parlamentosu’nda Kanada Başbakanı Mark Carney’nin de katıldığı oturumda konuşan von der Leyen, Avrupa’nın Kanada başta olmak üzere benzer değerlere sahip demokrasilerle daha yakın iş birliği geliştirmesi gerektiğini belirtti. Von der Leyen ayrıca Kanada’yı AB’nin ilk “taraf üyesi” haline getirmek için çalışacağını açıkladı.

TRUMP'TAN YAPTIRIM TEHDİDİ

Trump ise Kanada’nın AB ile böyle bir ilişki kurması ihtimaline ilişkin soruya oldukça sert yanıt verdi. ABD Başkanı, söz konusu girişimin Washington tarafından “düşmanca” olarak değerlendirilmesi halinde Avrupa’ya ciddi ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.

Trump, “Eğer bunu yaparlarsa ve bunun herhangi bir şekilde düşmanca bir eylem olduğunu düşünürsem, çok ciddi gümrük vergileri koyarım ya da Avrupa ile birçok konuda ticareti durdururum” dedi.

Ancak Trump, AB’nin Kanada ile yakınlaşmasının iyi niyetli olması halinde aynı tepkiyi vermeyeceğini de belirtti. ABD Başkanı, “Bunu kötü bir niyetle yaparlarsa Avrupa’ya çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Kanada’nın AB ile taraf üyelik ihtimalini “gülünç” olarak nitelendirirken, Kanada’yı da “berbat bir ticaret ortağı” şeklinde tanımladı.

AB-KANADA ARASINDA YENİ İLİŞKİ ARAYIŞI

Kanada ile AB arasında gündeme gelen model, Kanada’nın Avrupa Birliği’ne tam üyeliği anlamına gelmiyor. Avrupa Birliği ile Kanadalı yetkililerin değerlendirdiği formül, tam üyelik ile mevcut ortaklık modelleri arasında daha yakın bir ilişki kurulmasını öngörüyor.

Wall Street Journal’ın yakın zamanda yayımladığı habere göre Kanadalı ve Avrupalı yetkililer, AB bünyesinde yeni bir ilişki kategorisi oluşturulması ihtimalini görüşüyor. Yetkililer, Kanada’nın tam üyeliğinin gündemde olmadığını, ancak iki taraf arasında kurulabilecek en yakın ilişkinin hedeflendiğini belirtiyor.

Bu ihtimalin gündeme gelmesi, ABD ile Kanada arasındaki ilişkilerin son dönemde giderek gerilmesinin ardından dikkat çekti.

WASHINGTON-OTTAWA HATTINDA TİCARET GERİLİMİ

Trump yönetimi ile Kanada arasındaki ticari anlaşmazlıklar son haftalarda yeniden tırmandı. Kanada'nın ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine misilleme yapmasının ardından Trump, Kanada’dan ithal edilen çeşitli ürünlere yönelik yeni kararlar aldı.

ABD Başkanı, Kanada’dan çok sayıda süt ürünü, alkollü içecek ve motosiklet ithalatının yasaklanmasını öngören kararları imzaladı.

Trump yönetimi aynı zamanda Kanada ürünlerine uygulanan mevcut yüzde 50'lik gümrük vergisinin kapsamını yeniden düzenledi. Çimento, yol tuzu ve bazı hastane ürünleri vergiden çıkarılırken arazi araçları, tekneler ve peynir gibi bazı ürünlerde yüzde 50'lik tarife uygulanmaya devam etti.

İki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşmasına ulaşılması için yürütülen müzakerelerde de sonuç alınamadı. Washington ve Ottawa'nın ağustos ayının sonlarında anlaşmaya oldukça yaklaştığı, ancak görüşmelerin son aşamada çöktüğü bildirildi.